El Rey de la Tierra: Nadal arrolla a Djokovic y gana su XIII Roland Garros

Lo ha fundido. Rafa Nadal ha arrollado a Novak Djokovic: 6-0, 6-2 y 7-5.

«Hoy has demostrado por qué eres el rey de la tierra, lo he experimentado en mi piel».

Difícil de hacer más sintético que el homenaje de Novak Djokovic en el podio de Roland-Garros.

Porque este domingo 11 de octubre de 2020, Rafael Nadal no dejó esperanzas al número 1 del mundo en la final del torneo de Grand Slam de París.

En “su casa”, la cancha de Philippe-Chatrier (palabras de Djokovic tras su semifinal), el mallorquín ha entregado un juego digno del maestro del lugar en el que se encuentra.

Un partido mucho más tenso y disputado y duro de lo que refleja el marcador, pero implacable, porque el español ha jugado como nunca y ha ganado, como siempre.

El español, número dos del mundo, ha vapuleado al número uno en París.

Con esta victoria, el balear suma su 13ª Copa de los Mosqueteros e iguala al suizo Roger Federer con 20 Grand Slams: Nadal suma ya 13 Copas de los Mosqueteros, cuatro US Open, dos Wimbledon y un Open de Australia.

It never gets old 😁@RafaelNadal #RolandGarros pic.twitter.com/eU8cJZ27Mw

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020