Rafa Nadal se impone también el golf: Consigue el sexto puesto en un campeonato profesional de Baleares

Lo de Rafa Nadal es asombroso, se va de paseo por París, se gana allí un torneo de tenis, un tal Roland Garros y después por no aburrirse se va una rato a jugar golf profesional en Baleares… y sale sexto.

Los 20 títulos de Grand Slam que ostenta el tenista español no son suficientes, por eso ahora completó 54 hoyos con 225 golpes en tres días de golf, solo quedó a 10 golpes del vencedor, Sebastián García, quien es número 267 del ránking mundial.

Este lunes 26 de octubre de 2020 Nadal dejó una tarjeta con 74 golpes, dos más que los necesitó en las jornadas del sábado y del domingo en el campo de golf mallorquín Maioris, un par 72.

El número 2 del ranking mundial de tenis logró el lunes dos ‘birdies’, aunque en el hoyo 18 cometió un doble ‘bogey’ que, sumado a otros cinco fallos en los hoyos 4, 6, 10, 11 y 12, por lo que no pudo avanzar y logran una mejor posición.

Ahora el mallorquín debe regresar al oficio, tiene un compromiso en el torneo Bercy-París que comienza el 2 de noviembre, ya estuvo bueno de diversión con esos 59 golfistas profesionales y amateurs, por eso el mundo se rinde a sus pies.

Rafael Nadal finishes the Balearic Golf Championships tied for the 6th place in 60 players. Finished 10 shots away from the winner (Sebastian Garcia).

