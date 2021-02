Sin Nadal, lesionado en la espalda, España gana a Australia en la ATP Cup

No parece grave y damos por seguro que Rafa Nadal estará en el Open de Australia, que es lo que de verdad cuenta.

En cualquier caso, el estreno oficial del campeón en la ATP Cup deberá, al menos hasta el jueves 4 de febrero de 2021, en la eliminatoria contra Grecia.

El número 2 mundial decidió no jugar en su partido ante Alex De Miñaur por unas molestias en la espalda.

A pesar de la ausencia de Nadal, España se ha impuesto ante Australia por 2-0.

Pablo Carreño ha abierto la eliminatoria ganando a John Millman (6-2, 6-4) y Roberto Bautista, que ha sustituido a Nadal, ha remontado un duro partido ante DeMiñaur al que se ha impuesto por 4-6, 6-4 y 6-4.

“He decidido junto a mi equipo no jugar el primer partido de la Copa ATP como consecuencia de unas molestias en la parte inferior de la espalda. Espero poder estar para el jueves”, ha anunciado Nadal en Twitter, antes de comenzar la eliminatoria ante Australia.

Hi all, we have decided with #TeamSpain and my team, to not play today the first match of the @ATPCup here in #Melbourne since I have a stiff low back. Hopefully I’ll be better for Thursday. We have a strong team, all the to @pablocarreno91 @BautistaAgut & @M_Granollers #vamos 🇪🇸

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 2, 2021