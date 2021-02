La Rusia de Rublev y Medvedev arrolla a la Italia de Fognini y Berrettini y gana la ATP Cup

Los han pasado por la piedra, dejando claro Andrey Rublev y Daniil Medvedev que ambos están destinados a estar en la cumbre del tenis mundial en los años venideros.

Rusia hizo buenos los pronósticos y se ha proclamado este domingo, 7 de febrero de 2021, el campeón de la segunda edición de la ATP Cup tras derrotar a Italia, verdugo la víspera de España, por dos victorias a cero.

No fue necesario el punto del dobles porque Andrey Rublev y Daniil Medvedev se bastaron con los individuales.

La única formación con dos ‘top10’ de los 12 equipos participantes demostró su favoritismo desde el primer día hasta el último.

Fabio Fognini y Matteo Berrettini, que parecieron intocables ante la ‘Armada’ nacional, claudicaron con relativa facilidad ante dos rivales que son mucho mejores que ellos y que acabaron el torneo invictos.

Los otros dos componentes de la formación Evgeny Donskoy y Aslan Karatsev se puede decir que vencieron sin necesidad de bajar del autobús.

Rublev puso la primera piedra de la victoria pasando por encima de Fognini por 6-1 y 6-2.

Medvedev le secundó con una demostración de fuerza ante Berrettini al que dominó con un tanteo de 6-4 y 6-2.

Los rusos no se cortaron en la celebración, en mitad de una Rod Laver Arena que aplaudía.

Era un día especialmente feliz para dos españoles que salieron también en todas las fotos.

Se trata de Fernando Vicente y Marc Boada, entrenador y fisioterapeuta de Rublev.

Rusia releva en el palmarés de la competición a la Serbia de Novak Djokovic y amenaza con dominar el futuro del tenis por selecciones.

He always finds another level 🆙#RUSITA | #ATPCup | @DaniilMedwed pic.twitter.com/I3K6tjB0w0

— ATPCup (@ATPCup) February 7, 2021