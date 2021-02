Rafa Nadal barre a Fognini y aunque le duele la espalda, ya sólo está a tres victorias de ganar el Open de Australia

Ha llegado la hora dela verdad para Rafa Nadal en el Open de Australia y en su primera cita con ella, este 15 de febrero de 2021, el español ha salido vencedor.

Nadal se clasificó este lunes por decimotercera ocasión para los cuartos del Open de Australia.

Aparentemente mejor de la espalda que en días precedentes y con saques a 201 kilómetros por hora, se planta entre los ocho mejores del torneo sin ceder un set.

Ahora llegan citas terribles, porque por el cuadro vienen los gigantes rusos, pero todo esta abierto y hay hueco a la esperanza.

El partido entre Nadal y Fognini se desarrollo mejor lo esperando.

En esta ocasión, el italiano no fue capaz de enredar al español y sus golpes a bote pronto no le hicieron daño.

Si algo hay que destacar de Rafa este lunes, es su regularidad. También la mejor en el saque.

Nadal, que ha subido la velocidad del segundo saque casi 10 kilómetros por hora con respecto al debut con Laslo Djere.

