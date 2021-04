Novak Djokovic renuncia y no disputará el Mutua Madrid Open

El número uno mundial Novak Djokovic será la gran baja del Mutua Madrid Open.

El torneo, quee ya ha comenzado en la Caja Mágica con la disputa de las fases previas, no contará con la participación de Novak Djokovic, que este miércoles ha anunciado su renuncia al torneo.

Fue el propio torneo quién anunció la baja del serbio.

«Novak Djokovic no disputará el Mutua Madrid Open. ‘Lo siento, pero no podrá viajar a Madrid este año y encontrarme con todos mis fans’, dijo Djokovic. ‘Ya son dos años, un tiempo bastante largo. ¡Espero veros a todos el próximo año!'», transmitió el Mutua Madrid Open en su cuenta de Twitter.

De esta forma, el Masters 1.000 madrileño no contará con la presencia de su último campeón, ya que Djokovic se impuso a Stefanos Tsitsipas en la última edición celebrada en 2019.

Esta renuncia otorga el puesto de primer cabeza de serie a Rafa Nadal, que buscará su sexto título en la capital española.