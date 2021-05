El francés Benoit Paire, quien confiesa que sólo juega al tenis por dinero, monta un ridículo show en Roma

Benoit Paire, 32 años, 1,96 de estatura y en otro tiempo un destacado jugador del circuito ATP, se ha vuelto idiota.

El galo, quien no hace mucho confesó que se inscribía e los torneos para pillar 10.000 euros y que no le importaba un comino el juego, parece estar dispuesto a arrebatar a cualquier precio el título de «enfant terrible» del tenis a Nick Kyrgios, pero si la gracia y la clase del australiano.

Tras su bochornoso episodio en el Torneo de Buenos Aires, donde escupió sobre la marca del juez para luego se deja ganar, ha vuelto a protagonizar un nuevo episodio poco edificante.

Esta vez ha sido en el Masters de Roma y, aunque la situación ha sido menos vergonzosa que en Buenos Aires, no deja de ser un episodio incómodo y muy raro de ver entre tenistas profesionales.

📸 It’s all about the angles…#IBI21 pic.twitter.com/I2bVyXZSkQ

— Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2021