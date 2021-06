Zasca de Feliciano López a Ramón Espinar por cargar contra Rafa y Toni Nadal: «Te ha faltado comprensión lectora»

Los podemitas y su entorno siguen su cruzada contra Rafa Nadal y también su tío Toni.

Recientemente, os contábamos desde PD que el amigo de Pablo Iglesias en la prensa, el periodista de La Vanguardia Pedro Vallín, había echado mierda sobre ambos por su posición en el tema de la tenista Naomi Osaka, que se retiró de Roland Garros aludiendo problemas de ansiedad y salud mental que le llevaron a plantar a la prensa.

Ramón Espinar, que desde su salida de Unidas Podemos mantiene posiciones ambigüas e incluso críticas contra la dirección de su ex partido, no dudó esta vez en cerrar filas en torno a los postulados de los morados.

Rafa y Toni Nadal cargando contra una deportista (que no deja de ser una chavala) y hablando de la ansiedad, un problema de salud mental que sufre tanta gente, como una especie de lloriqueo de quejicas. Qué ocasión perdida para aprender y respetar desde tu posición privilegiada.

El también tenista Feliciano López le pidió un poquito de seriedad y rigor:

Antes de escribir un tweet tan miserable deberías informarte un poquito de cómo funciona la relación jugadores-prensa en los GS y en el circuito en general. Además te ha faltado comprensión lectora..le diré a Toni que el próximo artículo lo escriba con tinta morada.✊💜 — Feliciano López (@feliciano_lopez) June 2, 2021

Pedro Vallín, el amigo de Pablo Iglesias, echa mierda sobre Rafa Nadal por su tirón de orejas a Naomi Osaka

Él es Pedro Vallín, periodista de La Vanguardia y amiguisímo de Pablo Iglesias, hasta el punto de que el ex vicepresidente del Gobierno le filtró la gran exclusiva de nuestro siglo: su corte de pelo que puso fin a su simbólica coleta.

Como buen afín a la ideología podemita, Vallín cree que es buen negocio echar mierda sobre Rafa Nadal, por sus imperdonables delitos: demasiado buen tenista, demasiado millonario, demasiado orgulloso de ser español.

Suponemos que el 13 veces campeón de Roland Garros estará más centrado en su nuevo reto, ganar otra vez el Abierto parisino, que de lo que vomite el tal Vallín sobre él, pero no deja de tener su miga.

Todo vino a cuenta del caso de la japonesa Naomi Osaka, número 2 del mundo. La jugadora ha abandonado Roland Garros por sus problemas de ansiedad y depresión, poniendo otra vez sobre la mesa el debate sobre la salud mental de los deportistas, un caso que a veces sigue siendo demasiado tabú al ser considerados como ‘superheroes’ que ni sufren ni padecen.

Osaka ha recibido el apoyo de mucha gente pero hubiera recibido mucho más soporte en el caso de haber hecho las cosas bien. Que el mundo del tenis se solidarice con alguien que sufre de problemas de salud mental reconocidos no quiere decir que la japonesa haya actuado adecuadamente. Porque no lo ha hecho, ya que en vez de presentar un parte médico al inicio del torneo prefirió no acudir a sus compromisos con los periodistas: «Me da ansiedad hablar con los medios», se justificaba.

Roland Garros acusa a Osaka de incumplimiento de sus obligaciones contractuales

Sin embargo, Osaka eligió la peor de las maneras para dar a conocer sus problemas, que le han llevado a retirarse del torneo.

En vez de poner sobre la mesa desde el primer día su situación mental, decidió ‘pasar’ de acudir a las ruedas de prensa con los periodistas alegando que estos y sus preguntas le causaban mayor ansiedad.

El torneo la metió en vereda y no dudó en multarla: «La salud mental de los jugadores en competición en nuestros torneos es un tema muy importante. Individual y colectivamente se dedican significativos recursos al bienestar de los jugadores. Sin embargo, necesitamos del compromiso de los jugadores para entender su perspectiva y encontrar la manera de mejorar su experiencia».

La postura oficial fue defendida por, entre otros, Rafa Nadal, que se puso de lado de la prensa y aseguró que no se les podía dar un plante así como así: «Entiendo su postura, pero creo que sin la prensa que viaja y escribe sobre lo que hacemos, no tendríamos el reconocimiento que tenemos en todo el mundo. Los medios son muy importantes en el deporte», comentó Nadal.

Vallín encontró entonces la oportunidad de echar mierda sobre el jugador balear, tan querido por España y tan denostado por los podemitas: «A ver si adivináis de qué lado se ha puesto Nadal.»

Toni Nadal: «Osaka comete un error de cálculo»

El tío de Rada Nadal y ex entrenador del tenista de Manacor se ha referido a lo sucedido en una tribuna publicada en el diario El País, donde deja claro que la tenista japonesa ha seguido una estrategia errónea y precipitada.

La japonesa alega problemas de depresión, de extrema timidez y de ansiedad a la hora de enfrentar las ruedas de prensa que, siguiendo la normativa de los torneos, tienen que atender los jugadores.

Toni da con la clave, algo que Vallín es incapaz de comprender: