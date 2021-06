Garbiñe Muguruza debutará en Wimbledon contra la francesa Ferro

Garbiñe Muguruza debutará en el torneo de Wimbledon, tercer ‘Grand Slam’ de la temporada, ante la francesa Fiona Ferro.

La tenista hispano-venezolana, campeona en la hierba londinense en 2017 y que parte como undécima cabeza de serie, ya se ha enfrentado en una ocasión en su carrera a Ferro, 49 del mundo, con victoria en la segunda ronda de Roland Garros en 2018 por 6-4, 6-3.

La doble ganadora de ‘Grand Slam’ tendría en su camino hacia los octavos de final a posibles rivales como la rusa Svetlana Kuznetosva y la estadounidense Venus Williams, con la que reeditaría su exitosa final de 2017, mientras que la polaca Iga Swiatek podría ser su obstáculo para entrar en la segunda semana.

Por su parte, en el cuadro femenino, el sorteo también emparejó a la canaria Carla Suárez con la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, y ofreció un duelo nacional entre Paula Badosa, trigésima favorita, y Aliona Bolsova. Sara Sorribes se medirá a una rival de la previ.

En el cuadro masculino, el serbio Novak Djokovic, primer cabeza de serie y último campeón en el All England Tennis Club (2019), debutará ante el local Jack Draper, de 19 años e invitado por la organización. A la caza de su vigésimo ‘grande’, el de Belgrado no parece tener obstáculos excesivamente complicados y en unas teóricas semifinales podría verse de nuevo con el griego Stefanos Tsitsipas, tercer favorito

‘Nole’ sólo se podría ver en una hipotética final con el suizo Roger Federer, que intentará brillar en su ‘Grand Slam’ favorito, que ha conquistado en ocho ocasiones. El de Basilea, sexto cabeza de serie, debutará ante el francés Adrian Mannarino.

Roberto Bautista, octavo favorito, encabezará a la ‘Armada’ en ausencia de Rafa Nadal y empezará ante el australiano John Millman, mientras que Pablo Carreño, undécimo, se estrenará ante el estadounidense Sam Querrey.