La presión no fue un privilegio para Djokovic: el serbio se queda sin el oro tras encajar un humillante 6-1 ante Zverev

“La presión es un privilegio, amigo”, respondió Novak Djokovic, entonces semifinalista en tenis, cuando fue cuestionado sobre la gimnasta norteamericana Simone Biles y sus problemas de ansiedad, que le llevaron a retirarse de las finales en los JJOO de Tokio.

Pues bien, esa presión de conseguir uno de sus grandes objetivos de la temporada, el oro olímpico, se ha llevado por delante al tenista de Belgrado.

El reciente ganador de Roland Garros y Wimbledon, que llegaba a la capital nipona como un tiro y en un estado de forma incuestionable, ha perdido en semifinales ante el alemán Zverev.

Almost impossible to believe 😮

From a set and a break down, @AlexZverev won 10 of the next 11 games vs Djokovic to reach the Olympic final 👏#Tokyo2020 pic.twitter.com/bV7Ue13IiS

