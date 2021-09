Djokovic elimina a Zverev en 5 sets, pero el punto del año lo ganó el alemán

La semifinal del US Open entre Novak Djokovic y Alexander Zverev era muy esperada y no decepcionó.

Se enfrentaban el número uno del mundo, el hombre que buscaba hacer historia con la conquista de los cuatro Grand Slams el mismo año, y el tenista del momento con 16 triunfos seguidos y campeón olímpico.

Y el momento más caliente llegó en el tercer set. Disputaron el que es, sin miedo a decirlo, el mejor punto del año: un intercambio de 53 golpes agotador, con tensión, variedad, intención…

A 53-SHOT RALLY 🤯

Simply amazing tennis by Djokovic and Zverev in the #USOpen semifinal. pic.twitter.com/NqvSAsYMV5

— SportsCenter (@SportsCenter) September 11, 2021