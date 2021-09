Rafa Nadal cuesta su fórmula del éxito: «Siempre encontré la forma de salir adelante»

Rafa Nadal sabe que, tras caerse, hay que levantarse con las fuerzas.

El deportista español lamentó la lesión en el pie izquierdo que le ha hecho renunciar a los ‘grandes’ de Wimbledon y Abierto de Estados Unidos y, entre otros torneos, a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, pero se declaró «ilusionado» por regresar a las pistas porque siempre encontró la «forma de salir adelante».

«Lo que estaba en el guion era jugar Wimbledon, los Juegos, el US Open, pero lo que no estaba en el guion era estar cojo a día de hoy. Los guiones están para no seguirlos al pie de la letra. Me han tocado cosas fantásticas en mi carrera, mejor de lo que hubiera soñado jamás, también complicadas a nivel de lesiones, pero siempre ha habido la forma de salir adelante», dijo en la presentación de la serie documental ‘Rafa Nadal Academy. Construyendo Campeones’.

Al acto, celebrado en la Rafa Nadal Academy en Manacor, acudieron el propio Rafa Nadal, el Head of Prime Video Content en España, Ricardo Cabornero; el Country Manager de Audible-España, Juan Baixeras, Miguel Toral, productor ejecutivo de los 4 episodios y 8 podcast de la serie, y Rafael Fernández-Alarcón, Director de Marca, Patrocinios y Medios de Telefónica.

Respecto a la recuperación en el pie, Rafa Nadal admitió que, con los años, es más complicada «porque el reloj no para». «Sigo teniendo la ilusión. He estado mejor, aún estoy un poco dolorido del pie. Es una época complicada a nivel personal, pero tengo la ilusión de mejorar y encarar un proceso difícil, doloroso en algún momento, pero que tengo que recorrer por luchar por lo que quiero», indicó.

Para Nadal es una «gran satisfacción» ver cómo ha crecido su Academia en Manacor, que cumple cinco años. «Es una gran alegría ver a los chicos cuando se gradúan, y haber creado un entorno en el que tienen las herramientas para dedicarse a luchar por sus sueños», manifestó el tenista balear.