Revés a dos manos de Gerard Piqué a Ada Colau: «Ya me gustaría que Barcelona estuviera a la altura de Madrid»

No es, precisamente, uno de los deportistas más apreciados en la capital de España.

Y no solo por su pertenencia al máximo rival del Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, sino también por sus ‘chinitas’ dialécticas cada vez que hablaba de Madrid.

Sin embargo, bien sea por la madurez de la experiencia o porque hay que salvaguardar el negociete de la Copa Davis de tenis, lo cierto es que Gerard Piqué se ha descolgado con unas declaraciones que, posiblemente, muy pocos hubieran apostado hace solo un par de años a que saldrían de su boca.

El defensa blaugrana, que es el responsable principal del nuevo formato de la Davis, señaló lo siguiente durante su presentación:

Amo mi ciudad más que nada pero siento envidia sana de Madrid, de todo lo que está haciendo. Es un ejemplo para Europa y todo el mundo. Me gustaría que Barcelona estuviese a ese nivel y creo que en estos últimos años nos está costando más.

Hay que alabar a Madrid. Siempre me he sentido como en casa aquí y no lo hago por dinero. Jamás me han dicho algo malo por la calle, pese al periodo malo con la Selección.