Rafa Nadal: «Abu Dabi es una prueba para volver a jugar, pero bien»

Rafael Nadal ve la luz al final del túnel tras su fatídica lesión en el pie izquierdo que le ha impedido jugar un partido –a excepción del disputado contra un hombre de 97 años– desde que cedió ante Lloyd Harris a principios de agosto en los octavos del Open 500.

El tenista habló ayer, 30 de noviembre de 2021, sobre su estado físico tras ser premiado por la Cadena COPE en Baleares cuando queda poco más de un mes para que se inicie la gira por Australia.

El mallorquín explicó:

Tengo la ilusión de volver cuanto antes, pero bien. Yo estoy haciendo todo lo que me dicen. Estoy en ese proceso. Evidentemente las cosas van mejor de lo que iban porque si no no me plantearía ir a Abu Dabi. Lo que pasará más adelante no lo sé. Abu Dabi para mí es una prueba y tengo ilusión en estar allí.