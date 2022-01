Continúa el lío: Djokovic, después ser liberado por la justicia australiana, detenido de nuevo

Alrededor de las 17:15 hora australiana (7:15 hora española) el juez Anthony Kelly decidió anular la cancelación del visado de Novak Djokovic por parte del gobierno de Australia, considerando que esta medida fue «irrazonable» y argumentando que, si Djokovic hubiera tenido más tiempo y más detalles habría podido responder mejor a su llegada al país.

De esta forma Djokovic podrá abandonar el Park Hotel de Melbourne, donde estaba recluido desde el pasado jueves, 6 de enero, a la espera de la resolución de su caso.

Pero el Gobierno australiano, que fue condenado a pagar los costes legales de Djokovic, ya anunciaba que estudiaba mantener la cancelación del visado del tenista contra la orden judicial.

Y es que ha sido el propio padre del tenista, Srdjan, el que ha informado a periodistas serbios de que Djokovic habría vuelto a ser arrestado.

De esta manera, la deportación de Novak Djokovic está en marcha. El padre del jugador, en una llamada telefónica con la periodista Ksenija Pavlovic McAteer, habría confirmado la detención. En la información explica que los abogados están preparando una respuesta. The Telegraph explica que hay una importante presencia policial en la oficina de los abogados de Djokovic en Melbourne y que esta detención se estaría a punto de producir.

Breaking📢📢📢📢 Father of @DjokerNole is telling me that they have arrested him!

— Ksenija Pavlovic McAteer (@ksenijapavlovic) January 10, 2022