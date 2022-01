Djokovic, en serios problemas: Australia sospecha que les mintió y aplazan su «decisión final»

Novak Djokovic aún no sabe si podrá disputar el Open de Australia 2022 o será detenido para su deportación después de que le retiren el visado ya que Alexander Hawke, ministro de Inmigración de Australia y la única persona con potestad en estos momentos para tomar esa decisión, requiere de más tiempo para poder evaluar todas las pruebas de las que dispone antes de dar una sentencia final.

El Ministerio de Inmigración trabaja de forma estrecha con la Fuerza Fronteriza para seguir esclareciendo aspectos de la Declaración de Viaje con la que el serbio aterrizó en Australia, al haber detectado incongruencias en la misma que podrían avalar una eventual decisión de retirarle el visado por segunda vez.

El Ministerio encabezado por Hawke emitió un único comunicado a través de las redes sociales:

No se pretende tomar la decisión de forma unilateral y carente de argumentos, por mucho que puedan hacerlo amparándose en que Novak pueda ser un peligro para la salud pública, por lo que se sigue investigando. El Gobierno Federal insiste en que nunca fue válido obtener una exención médica por haberse infectado en los seis meses previos, pero lo que ahora ha llamado la atención de los oficiales son supuestas mentiras en la Declaración de Viaje de Djokovic.

Lo curioso es que Novak comentó a los funcionarios de la frontera que fue Tennis Australia la institución que le había rellenado el formulario de la Declaración de Viaje. Estas investigaciones se han desatado después de que existan dudas razonables sobre que Djokovic guardara el tiempo de cuarentena estipulado por la ley en Serbia cuando se da positivo ya que después de recibir el resultado de la PCR del día 16, se le vio el 17 y 18 en eventos públicos.

Los abogados del tenista han señalado que no tenía síntomas cuando se hizo la prueba, pero las autoridades australianas se preguntan entonces el motivo por el que se sometió a dicho test. La actitud de la familia, negándose a responder preguntas relacionadas con esto, hizo sospechar a las autoridades australianas de la veracidad de los datos ofrecidos por Novak Djokovic.

El tenista puede verse envuelto en un lío judicial, ya que la Fuerza Fronteriza considera que Djokovic ha incurrido en una falta grave, como es dar información falsa o engañosa que, según la ley, está sujeto a una sanción civil que podría llegar incluso a pena de cárcel de hasta 12 meses.

Además, después de estar en duda las declaraciones de Djokovic, las redes sociales le pueden dar un ‘revés’, y es que hay fotografías y vídeos en los que se ve cómo Djokovic estuvo el día 24 de diciembre en Belgrado, mientras que el 31 se encontraba ya en España, entrenando en Marbella.

Teniendo en cuenta que su viaje a Australia se produjo el 6 de enero, habría mentido al decir que no había hecho ningún viaje en los 14 días precedentes a su vuelo al país oceánico. La reportera Karen Sweeney, que trabaja en un medio de comunicación en Melbourne, ha subido a Twitter imágenes de Djokovic que difieren con las declaraciones de este.

Footage of Djokovoic playing tennis in Belgrade on Chrsitmas Day was posted to Instagram: https://t.co/MBBimNOZu2

And here he is on December 31 playing at a tennis academy in Spain:https://t.co/at6rm12Xjk

— Karen Sweeney (@karenlsweeney) January 11, 2022