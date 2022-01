Open de Australia 2022: Nadal pasa a la tercera ronda con el escafoides del pie partido por la mitad

El Open de Australia sigue su curso después del revuelo por el ‘Caso Djokovic’. El Grand Slam, a pesar de no contar con el número uno del ránking de la ATP, tiene a grandes figuras del mundo del tenis que siguen haciendo al torneo como uno de los más atractivos de ver para el espectador.

Uno de ellos es Rafa Nadal. El balear atendió a los medios de comunicación después de ganar al alemán Yannick Hanfmann por 6-2, 6-3 Y 6-4 en la segunda ronda del Open de Australia, una victoria que valoró de manera muy positiva: «Era un partido un pelín trampa, hay partidos que los hay que ganar y más en la situación en la que estamos. Hoy el juego de este chico dice que es así, el ranking a lo mejor no. Para mí, el nivel de dificultad fue mucho mayor que el del primer día, fue un encuentro incómodo. Cambia mucho la perspectiva», explicó.

Sobre lo que ejecutó sobre la pista, Nadal explicó que puede «hacer cosas mucho mejor». «Y las tengo que hacer, pero no me voy a volver loco con las exigencias. Debo estar competitivo. Era un rival de más entidad de la que parecía, estoy compitiendo más o menos bien. El primer set muy duro, pese al 6-2, el más difícil, en el segundo tuvo muchas oportunidades y un break de entrada que me permitió ir economizado todo lo demás».

«Hay que ver el vaso medio lleno, porque hay muchas cosas que merecen que lo veamos así. Sé que estoy no muy cerca de mi máximo. Estando en pista hay posibilidades siempre, y mucha ilusión, muchas ganas, porque voy encontrándome mejor. Puedo quizá elegir mejor cuando pegar algunos golpes y no equivocarme de tiro», concluyó.

También, Rafa se sinceró sobre el estado de su pie:

«Con el escafoides partido por la mitad es difícil que la lesión esté olvidada. Esto es una verdad como un templo y no va a estar olvidada por el resto de mi vida. Lo demás es engañaros a vosotros y engañarme a mí. Tengo un problema que no tiene solución ahí debajo. Otra cosa es que me pueda dejar competir con más o menos garantías y eso es lo que estamos intentando».

«Juego porque me hace feliz y porque me motivan los retos. Si llega un momento que el dolor supera todo lo demás, y te quita la ilusión de lograr los objetivos, es el momento de pensar en otras cosas. Ahora mismo no estoy en esa línea porque he vuelto con muchísima ilusión después de muchos meses sin poder hacer lo que hacía y confío en que así siga. Tengo que estar preparado para aceptar lo que pueda ir viniendo en esta vida. No soy muy de pensar en negativo, soy una persona positiva en general e intento ver las cosas pensando que van a ir a mejor», añadió el manacorí.