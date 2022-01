Nadal se pone en modo heroico para sobrevivir a Shapovalov y pasa a semifinales del Open de Australia

Es un coloso Rafa Nadal. Inasequible al dolor, la contrariedades y el cansancio.

Y lo ha vuelto a demostrar la madrugada de este 25 de enero den 2020 en Australia.

Nadal ya está en semifinales del Open de Australia.

El tenista español ha protagonizado un duro partido contra el canadiense Denis Shapovalov que ha terminado en el quinto set.

Nadal se ha impuesto por 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3.

Denis Shapovalov tiene tenis de sobra para consolidarse entre los mejores tenistas del mundo, pero aún le queda un trecho en cuanto a su actitud en pista.

Acelerado y desquiciado por el gran juego de Rafael Nadal en el primer set, el canadiense perdió los papeles y se encaró con el juez de silla del partido de cuartos de final del Open de Australia, Carlos Bernardes, por supuestas pérdidas de tiempo de Rafa.

Shapovalov protestó antes de comenzar el segundo set que Rafael había tomado demasiado tiempo y, por ende y a su entender, merecía una sanción. Sus formas no fueron las mejores y tras la réplica de Carlos Bernardes le espetó lo siguiente. «¡Sois todos unos corruptos!».

🗣️ «You guys are all corrupt!»

Denis Shapovalov has unloaded on the chair umpire in a stunning outburst on Rod Laver arena. 😳🤯#AusOpen – Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/BUdTxut1Fc

— Wide World of Sports (@wwos) January 25, 2022