Nadal, en clave ‘trituradora’, vence a Berrettini y pasa a la final del Open de Australia

Brutal. A la vieja usanza. Dándole al ‘parabrisas’ de principio a fin, para que un gigantesco Matteo Berrettini no pudiera pegar nunca bien asentado.

Así ha ganado Rafa Nadal este 28 de febrero den 2022.

Una victoria, muchas razones para festejar. En su partido No. 90 en el Abierto de Australia, Nadal consiguió su triunfo No. 75 en este torneo y el No. 500 de su carrera en pistas rápidas.

Todo gracias a su increíble actuación de este viernes ante Berrettini, que le permitirá disputar la final en Melbourne Park.

El español se impuso por 6-3, 6-2, 2-6, 6-3 en dos horas y 55 minutos, que lo convierte en el cuarto jugador más veterano de la Era Abierta en clasificarse a una final en el primer Grand Slam del curso (tras Ken Rosewall, Roger Federer y Mal Anderson), y en el quinto hombre de 35 años o más en llegar a esta ronda de Grand Slam desde 1968 (también Andre Agassi).

Para Nadal es la sexta final de su carrera en el Abierto de Australia (2009, 2012, 2014, 2017, 2019 y 2022), aunque sólo en la primera de ellas pudo levantar el título. Y es su 29 final de Grand Slam en total. De esta forma, podrá pelear este domingo por convertirse en el hombre con más títulos de Grand Slam y romper el empate a 20 que mantiene con Novak Djokovic y Federer.

El manacorí se reencontró con Berrettini, un rival al que sólo se había medido una vez antes. También fue en semifinales de un Grand Slam, aunque en el US Open y el resultado fue el mismo que entonces: una victoria para el español. Esta vez, la construyó a golpe de 28 ganadores, 4 puntos de break convertidos en ocho ocasiones y un 73% de puntos ganados con el primer servicio.

Ambos llegaban a la semifinal después de un largo partido en el que tuvieron que contener el intento de remontada de su rival. Si bien Nadal necesitó cuatro horas y 8 minutos para ganar en el quinto a Denis Shapovalov, el italiano hizo lo mismo en tres horas y 49 minutos frente a Gael Monfils.

El No. 5 del Ranking ATP derribó a un rival de categoría Top 10 por primera vez desde que en 2017 encadenó dos victorias frente al No. 6 Gael Monfils en cuarta ronda y el No. 3 Milos Raonic en cuartos de final.

Por lo que en esta edición elevó su récord ante rivales de este nivel en el Abierto de Australia a 8-11, una cifra que contrasta con 41-11 que acumula en los otros tres Grand Slam restantes.

Eso sí, en Melbourne continuó una dinámica de éxito en rondas finales en este tipo de torneos. No sólo sumó la sexta victoria en su séptima semifinal en el Abierto de Australia, sino que lo hizo en la 29 de 36 en Grand Slam. Y es que Nadal es el jugador que menos finales ha necesitado para levantar más títulos, con un porcentaje de éxito de 71%.

La última cita será frente a Daniil Medvedev o Stefanos Tsitsipas, que persiguen la segunda plaza disponible en semifinales este mismo viernes.