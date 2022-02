Toni Nadal y su espectacular batacazo al sistema educativo del PSOE y sus amigos: «Se desdeña todo lo que exige esfuerzo»

Después de que Rafa Nadal protagonizara una espectacular remontada contra Medvedev en la final del Open de Australia, el tío del tenista, Toni Nadal, se sinceró ante la lluvia de halagos que recibió su sobrino.

Un sinfín de alabanzas haciendo referencia a cómo es posible que Rafa pudiera remontar esa final. Quizá por su fortaleza mental, por su capacidad de superar momentos adversos de gran dificultad o, simplemente, por fe.

Tal y como informa ‘El País‘, Toni Nadal asegura que el espíritu de lucha y de no rendirse lo había visto antes en tenistas y muchos otros deportistas (independientemente de que ganaran o no), pero que ahora no encuentra en las nuevas generaciones. ¿La culpa?: del sistema educativo.

Toni Nadal cree que se debería replantear la forma de educación de las nuevas generaciones porque no considera que se esté enseñando de manera adecuada la forma de afrontar problemas futuros. Además, añade que, con esta forma de educativa se «desdeña todo lo que se exige esfuerzo».

De hecho, asegura que en seguida, bajo la propia experiencia del exfutbolista, los jóvenes se rinden, se frustran y se hartan.

Toni informa que, durante la etapa educativa de Rafa, él le enseñó a exigirse cada día más, a golpear cada bola mejor que la anterior y que le preparó para afrontar las dificultades.

Y ahí está la clave. Porque el tenista «estuvo dispuesto a obedecer primero, y a aplicar los conocimientos y los valores después», confiesa.

Más allá de que ganase títulos o no, el éxito reside ahí y el mérito lo tiene el propio Rafa según dice su tío.

«Si no eres de de derrotar al rival, al menos que él no te venza», «Es muy difícil dominar la pelota si no dominas tu voluntad«, «Hacer todo lo que nos toca no nos garantiza el éxito. No hacerlo, nos garantiza el fracaso». Estas eran solo algunas de las frases que Toni decía a Nadal cuando era más joven.