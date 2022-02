Lo mejor de Toni Nadal: imperioso maestro de zascas a deportistas y políticos

Toni Nadal siempre ha estado ligado al nombre de su sobrino, Rafa Nadal. Y es normal, porque el tío del deportista español más grande de nuestra historia le formó en el mundo del tenis y fue su entrenador durante muchos años.

Pero sería injusto reconocer que Toni es sólo eso. Su figura, apartando a un lado su relevancia e influencia en el mundo del tenis, siempre se ha caracterizado por no cortarse ni un pelo y hablar sin tapujos sobre lo que cree conveniente.

Esto lo sabe mucha gente importante en nuestro país y en el mundo en general. Desde fervientes seguidores de Sánchez y el podemismo, pasando por tenistas con renombre como Djokovic, Kyrgios… y ¡hasta el mismísimo Cristiano Ronaldo!

Y es que, el bueno de Toni, en más de una ocasión ha dejado al mundo sin palabras.

El raciocinio y la cordura son el principal ‘arma’ de Nadal para pulverizar a sus víctimas. Repasamos sus mejores zascas:

AL SISTEMA EDUCATIVO

Como ya informamos desde Periodista Digital, Toni Nadal se ha mostrado bastante crítico con el sistema de educación actual.

Y es que, tras la remontada de Rafa el pasado domingo 30 de enero ante Medvedev en la final del Open de Australia, el tenista con 21 Grand Slam en su palmarés recibía una lluvia de alabanzas.

Algo que su tío no llegaba a comprender, pues para él es lo normal que una persona no se rinda ante una situación complicada o adversa.

Para Toni, este problema que se ve en las nuevas generaciones es culpa del sistema educativo en nuestro país. No se enseña la manera de afrontar los problemas cara a cara y resolverlos o, por lo menos, intentarlo.

El tío de Rafa es una de las personas que más se involucraron en la etapa de aprendizaje del tenista balear y la clave está ahí: hay que enseñar a no rendirse jamás.

Toni cree que con este sistema educativo se «desdeña todo lo que se exige esfuerzo» y que, por ello, las nuevas generaciones son tan débiles.

A RAMÓN ESPINAR

Otro que sufrió un duro batacazo por parte de Toni fue el colaborador de la Sexta, Ramón Espinar.

El mismo domingo que Rafa Nadal ganó el Open de Australia, el 30 de enero, Toni entró a la Sexta para dar una lección sobre cómo callar a la gente que opina de algo que desconoce.

Y es que, el ex podemita y ahora tertuliano del programa de Nuria Roca, se sonrojó -y no es para menos- por la sacudida de Toni.

¿El motivo? Ramón Espinar criticó a Toni y Rafa a través de Twitter y desde su ignorancia, por una polémica sobre la joven Naomi Osaka.

Rafa y Toni Nadal cargando contra una deportista (que no deja de ser una chavala) y hablando de la ansiedad, un problema de salud mental que sufre tanta gente, como una especie de lloriqueo de quejicas. Qué ocasión perdida para aprender y respetar desde tu posición privilegiada. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) June 2, 2021

Y cuando Toni entró al programa a través de videoconferencia le ‘remató’:

«Yo presumo en la vida, que creo que soy un tipo correcto, y no era Simon Biles, sino de Naomi Osaka. Es verdad que vosotros sois gente pública y tendéis a opinar de todo. Yo conozco totalmente el tema y fue muy educado con esta chica, y nos dejaste fatal a los dos inmerecidamente e innecesariamente. Y Ramón, no es el momento ahora.»

Después de esta declaración, el ‘sabelotodo’ Espinar se quedó en blanco.

A TENISTAS

Pero aún hay más. Toni tampoco se ha callado cuando todo el mundo lo hacía. Siempre se moja y tenistas como Djokovic, Krygios o Benoit Paire.

El primero y más conocido de todos, Novak Djokovic, ha sido sacudido por Toni.

Tras su polémica con Australia por su no vacunación, Toni Nadal declaró:

«Si te dicen que para jugar tienes que cumplir una normativa, pues la cumples o no juegas. Si todo el mundo hubiera tomado la línea de Djokovic de no vacunarse a lo mejor no habría Open de Australia”

Además, Toni Nadal se quedó a gusto cuando hasta le propuso «replantearse sus principios» por si no puede jugar ‘Nole’ el Roland Garros.

Desde luego, al serbio no le vendría mal escuchar a Toni.

Otro tenista al que ha repartido es al siempre polémico Kyrgios. Y es que, cuando el tenista griego criticó el Roland Garros en mayo de 2019, Toni dijo:

«No sé si va a jugar Roland Garros, pero si va y habla así del torneo, muy inteligente no ha sido».

Más claro que agua, Kyrgios. Otro zasca más que se puede apuntar en su libro el ex entrenador.

Pero hay más. Otro tenista que desató la polémica en marzo del año pasado porque le «daba lo mismo perder un torneo porque ganaba mucho dinero igual» es el francés Benoit Paire.

Toni Nadal declaró que esa confesión no «hace ningún favor al mundo del tenis». Además, concluyó que «solo se excusa en eso, porque lo que no es normal es no luchar».

A CRISTIANO RONALDO

Y por último, otra figura relevante del mundo del deporte que ha sufrido algún zasca de Toni es Cristiano Ronaldo.

Ocurrió hace casi 10 años, sí, pero es que el zasca es antológico.

Todo vino porque el futbolista portugués declaró en rueda de prensa tras jugar un partido con el que fue su club, el Real Madrid, que «estaba triste».

Por eso, Toni Nadal dijo que eso le pasaba por «no haber aceptado que Messi es mejor». «Quizás, aceptando esa superioridad (de Messi) no estaría tan triste», añade.