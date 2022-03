Ashleigh Barty, actual número uno del mundo, sorprende a todos y anuncia su retirada

No se lo esperaba nadie. El mundo del tenis se despertó el miércoles 23 de marzo con una triste noticia: Ashleigh Barty, la actual número 1 de la WTA, anunciaba en sus redes sociales que se retiraba con tan sólo 25 años y en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

Y es que, la australiana, ganó recientemente el último Open de Australia -como Rafa Nadal– disputado hasta la fecha, además de tener en su palmarés otros dos Grand Slams, el Roland Garros de 2019 y el Wimbeldon de 2021.

La emoción de Barty al anunciar que se retira del tenis. Se va sabiendo que cumplió todo lo que un día soñó. pic.twitter.com/ML3W7ELFwH — Set Tenis (@settenisok) March 23, 2022

Su retirada de las pistas se debe a que ya no le queda nada por demostrar en las mismas, tal y como dice ella en su mensaje de despedida. Añade que está «muy feliz y preparada» y que en su corazón sabe que es «el momento y lo correcto».

«Es un día difícil y lleno de emociones porque anuncio mi retirada del tenis. Ya no tengo el impulso físico, las ganas emocionales ni todo lo que se necesita para seguir desafiándote a ti mismo en lo más alto del nivel. Estoy agotada»

Un punto de inflexión, según Barty, fue el torneo de Wimbledon del 2021, el cual ganó. «Wimbledon el año pasado me cambió mucho, ganarlo era mi verdadero sueño, y luego cambió mi perspectiva. Había una parte de mí que no estaba satisfecha, que no estaba completa. Ahora quiero perseguir otros sueños», añadía la ya extenista australiana.

La comparecencia de la buena de Barty terminaba asegurando su falta de motivación para seguir compitiendo en las pistas:

«Mi felicidad ya no dependía de los resultados. Estoy agotada, ya no tengo más que dar y ese para mí es mi gran éxito, haber dado al tenis todo lo que tengo dentro de mi. La gente no lo va a entender, pero tengo otros sueños que no incluyen estar lejos de mi familia, que es donde quiero estar«.

Retirada definitiva… y repetida

Su retirada, a la par que sorprendente por el esplendor momento que vivía deportivamente hablando -25 victorias en sus últimos 26 partidos- es repetida.

Y es que no es la primera vez que la australiana deja de lado la raqueta para centrarse, como ella decía, en sí misma. Primero ocurrió en 2014, cuando tenía sólo 18 años y era una de las mayores promesas del tenis en ese momento.

Tras dos años sin competir, Barty recogía la raqueta de su ‘armario olvidado’ y relanzaba su carrera, consagrándose con el paso de los años como una de las mejores tenistas del mundo.

Después de ganar títulos en individuales y dobles, en 2020, con el inicio de la pandemia, también decidió apartarse de las pistas para estar cerca de su familia. Estuvo 11 meses sin competir.

Y ahora, a finales de marzo de 2022, su carrera se da por finalizada, ya sí, de manera definitiva.