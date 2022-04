Davidovich logra en Montecarlo el triunfo de su vida: vence a Djokovic por 6-3, 6-7 y 6-1

Dirán lo que quieran, pero en el deporte y sobre todo en tenis, siempre gana quien juega mejor y en esta ocasión, sin duda alguna, fue Alejandro Davidovich Fokina.

Hijo de padre ruso y madre rusa, afincados en Málaga, tiene el chaval 22 años y pega a la pelota que la rompe.

Saca muy duro, a pesar de medir sólo 1,83 y domina con potencia ambos lados.

Lo que no ha lucido, de forma regular, es estabilidad o control, a diferencia de Carlos Alcaraz, pero eso puede cambiar a partir de esta victoria, porque enfrente tenñia al número 1 del mundo: Novak Djojkovic.

Alejandro Davidovich logró este 12 de abril de 2022 la victoria más importante de su carrera al tumbar por 6-3, 6-7(5), 6-1 aDjokovic tras dos horas y 54 minutos en la segunda ronda del Rolex Monte-Carlo Masters.

«Esta victoria es muy especial para mí. Crecí viendo a Novak y soy un gran seguidor suyo».

«Me fijo en él en cada torneo, en cada partido. Aquí en Montecarlo, con la grada llena, ante el No. 1, he disfrutado cada momento y me siento muy feliz».