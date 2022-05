Nadal estalla para defender a su pupilo Alcaraz

Rafa Nadal demuestra que es un señor en todos los sentidos. De esos que dejan huella y no solo por lo que hace en la pista.

La grandiosa capacidad física pero sobre todo mental del bueno de Rafa ha provocado que se consagre con su ímpetu y fuerza como el deportista más grande de todos los tiempos en nuestro país. Además, es todo un ejemplo a seguir y el ídolo de muchos.

Entre ellos, del nuevo tenista de moda en España: Carlos Alcaraz. Su último título conseguido en Madrid derrotando a Zverev tras derrotar en semis a Djokovic y en cuartos al propio Rafa, hacen que el futuro español en el tenis esté más que asegurado con ‘Carlitos’.

A lo largo de lo que va de año, las preguntas que Nadal ha recibido sobre la evolución del murciano han sido numerosas y constantes, lo que ha provocado que este miércoles 11 de mayo salga al paso. Pero no por hartazgo, sino precisamente por proteger a Alcaraz de la presión:

« No sé si Alcaraz es mejor que yo cuando tenía su edad, olvidé cómo era yo, pero no puedo estar hablando todos los días sobre quién va a ser mejor o quién es más fuerte. Lo único que podemos hacer es disfrutar de su carrera, pero dejad de compararlo conmigo por muy interesante que os resulte. Si gana 25 Grand Slam será genial para él y para nuestro país, pero dejemos que disfrute. Yo pude gestionar mi carrera como quise, es momento de dejarle a él que también lo haga», dijo Nadal.

Quién mejor que Nadal para calmar las aguas sobre el potencial de Alcaraz. Porque recordemos que Rafa ya pasó por eso también y es consciente de que la presión que se ha puesto sobre los hombros del murciano puede tener consecuencias nefastas.

Es un jugador que acaba de comenzar su carrera, recién llegado al mundo del tenis profesional y, sobre todo, que tiene una prometedora trayectoria por delante pero, para ello, es fundamental que sepa gestionar la presión, tanto la interna como la externa… que es precisamente la que Nadal quiere quitarle de encima.

«No podemos estar todo el día pensando en lo que Alcaraz podría conseguir. Está jugando a un nivel fantástico y, probablemente, yo en 2005 también. Pero son diferentes momentos y maneras distintas de abordar las cosas porque los tiempos cambian. No me preguntéis más, porque cada vez que lo hagáis diré lo mismo, no podéis ejercer más presión sobre él. Es genial tener a Carlos, de quien disfrutar durante muchos años, pero ahora mismo sigo jugando y me concentro en lo mío«, concluyó el balear.