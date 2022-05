El calvario de Nadal: su lesión crónica no le permite mostrar su mejor nivel

Inesperadamente, Rafa Nadal cayó eliminado del Masters 1000 de Roma el pasado jueves 12 de mayo por Denis Shapovalov. Y es que, una lesión crónica no permitieron al tenista balear mostrar su mejor versión y provoca dudas sobre su estado físico de cara al próximo Grand Slam: el Roland Garros.

Sus molestias en el pie volvieron a aparecer comenzado el segundo set y bloqueó cualquier atisbo de remontada. Finalmente, se consumó su derrota por un total de 1-6, 7-5, 6-2 y atendió a los medios para dar una explicación al respecto.

Lógicamente, el bueno de Rafa fue preguntado por su lesión, a lo que respondió:

La enfermedad que sufre es el síndrome de Müller-Weiss. Esta enfermedad rara es una displasia del escafoides tarsiano, una deformidad de uno de los huesos situados en el mediopié (o parte media del pie) y que es esencial para la movilidad del mismo. Además, suele ser difícil de diagnosticar hasta que está avanzada.

Una de las características de esta enfermedad es que se origina en la infancia pero no se empieza a sufrir hasta la edad adulta. En el caso del tenista español, la patología se manifestó en 2005 y la ha ido sufriendo hasta ahora. Y por desgracia, hasta el resto de sus días.

Porque como bien dice el bueno de Rafa, la enfermedad es crónica y muy molesta. Provoca dolores agudos y crónicos en la planta superior del pie, además de que puede provocar también dolor y artrosis en las rodillas.

De hecho en la rueda de prensa, Nadal se sinceró sobre su día a día:

«Es difícil de entender mi día a día, no pretendo hacerme la víctima. Tengo lo que tengo, mañana me voy a levantar fatal porque no me voy a tomar nada, vivo con montones de antinflamatorios porque si no, no puedo entrenar. Si no tomo ningún antinflamatorio voy cojo. Seguiré así hasta que aguante el tema y que mi cabeza diga basta».