Una tenista profesional confiesa que intentó suicidarse hace un mes porque «no quería llegar a los 22»

Se mascó la tragedia en el tenis. La tenista australiana Destanee Aiva publicó en sus redes sociales un mensaje muy desgarrador. Y es que, la joven tenista que ocupa actualmente el puesto 463 en el ranking de la WTA confesó el que será, casi con total seguridad, uno de los momentos mas duros de su vida.

Todo ocurrió el pasado 17 de abril en Melbourne, ciudad donde nació y donde Aiva intentó quitarse la vida lanzándose de un puente. «La noche del domingo de Pascua (17 de abril) me iba a tirar de un puente hacia la M1, pasaron tres personas, me sacaron de los barandales y me llevaron a casa. No quería llegar a mi cumpleaños número 22, pero sé que mi familia y mis amigos estarán felices de saber que estoy viva en este día que debe ser especial«, escribió en su cuenta de Instagram.

«A veces, las personas con las que te cruzas en la vida pueden hacerte sentir que no mereces ser amada, pero al final del día he aprendido: ‘Dios es fiel y no permitirá que seas probado más allá de tus fuerzas, sino que con tu prueba también te proporcionará una salida para que que puedas soportarla’. Gracias por enviarme amor y buenos deseos hoy«, concretó la tenista, que desde que subió el post no paró de recibir mensajes de afecto, de cariño y de elogio por tener la valentía de contar públicamente una situación así.

Su trayectoria en el mundo del tenis

Destanee logró su mejor puesto en el ranking de la WTA en 2017, cuando alcanzó el puesto 147. La joven ganó tres títulos ITF y logró imponerse en el Abierto de Australia Júnior en 2016.

A lo largo de toda su trayectoria profesional, la tenista se ha embolsado más de medio millón de dólares en premios, además de participar hasta en cinco ocasiones en el Grand Slam de su país, el Abierto de Australia.

Por el momento, no hay certeza de que la tenista compita el próximo Grand Slam, el Roland Garros. Igual que don Rafael Nadal, cuya presencia en el torneo fetiche está en el aire debido a una grave lesión crónica que sufre en su pie izquierdo.