Roland Garros: Nadal vence a Djokovic en un duelo de titanes

Es eterno Rafa Nadal. El mejor deportista de la historia de España y un luchador infatigable. Empezó a dar pelotazos en mayo y acabo en junio. Como suena.

Nadal se llevó el gato al agua frente a Novak Djokovic (2-6, 6-4, 2-6 y 6-7) en un partido que empezó el martes 31 de mayo y acabó el miércoles 1 de junio, de madrugada, tras cuatro horas y 12 minutos de uno de los mejores duelos de cuartos de la historia de Roland Garros.

El idilio de Rafa con este torneo sobrepasa lo natural. Para él, jugar en la tierra batida de París es como estar en el jardín de su casa, y volvió a demostrar que ni una lesión crónica le va a impedir alargar su cita con la eternidad. Rafa, además, venía con buenas sensaciones tras vapulear a Moutet, aunque contra Aliassime sufrió.

Nadal comenzó muy enchufado

Per aún así Nadal comenzó muy bien el primer set y rompió el servicio de Djokovic. Disipó de lleno las dudas que habían surgido en torno a su figura en su anterior encuentro contra el francés Aliassime, y lo hizo de la mejor manera posible. No dio ningún opción el español al serbio y el 2-6 del primer set lo dice todo.

El segundo set empezó con la misma dinámica del primero y a favor del balear. Dos breaks, 3-0 y el mayor nivel tenístico que se haya visto en un tramo a un tenista en la presente temporada… hasta la reacción de Djokovic.

Reacción de leyenda de Djokovic

Porque lo que se estaba viendo sobre la arcilla era una batalla tras otra ganada por parte de Nadal. Djokovic parecía estar completamente bloqueado, especialmente, en el aspecto mental. Pero, a la altura de la leyenda que son ambos, Nole despertó del ‘coma’ y remontó un set que parecía imposible.

6-4 para el serbio en un set para la historia, de sólo diez juegos y 88 minutos de intercambios que no hacían sino dejar con ganas de más tenis fantasía entre los dos capos de París.

Djokovic, a merced de Nadal

El tercer set comenzaba ya casi de madrugada. Los españoles estábamos preocupados por ver la reacción de Nadal en este set. Porque pasar de un 0-3 a un 6-4 es muy difícil de asimilar, menos para este superhéroe.

Es absolutamente increíble la capacidad y fuerza mental que tiene el de Manacor y, de nuevo, ganó el set ante Nole. Volvió a la fórmula de la agresividad y puntazos de salida, buscando lo máximo posible las esquinas para que Djokovic no se encontrara cómodo.

El serbio no pudo hacer otra cosa que estar a merced de Rafa, que le obligó a moverse de un lado a otro continuamente. Y ahora, ya con la lección aprendida, Nadal no bajó la guardia y no se relajó y cerraría el juego con un 2-6 que le dejaba a uno sólo de llevarse la victoria y plantarse en las semifinales.

Nadal, el Rey de París

El cuarto y último set del partido es para enmarcar. Primero comenzó golpeando Djokovic, que no había dicho su última palabra, y rompió desde el inicio a Nadal que le dejaban un 3-0 a su favor.

Como había hecho su contrincante en el segundo set, Nadal, fuera de toda lógica e impropio de un humano, dio la vuelta y remontó, con un tie-break final absolutamente antológico. Una batalla entre dos titanes que se decantó del lado de Nadal tras más de cuatro horas de partido.

El alemán Zverev, siguiente escollo de la ‘Decimocuarta’

El próximo rival del balear será Zverev, que se deshizo de Carlos Alcaraz. Nadal, número 5 del ránking, evitó con este triunfo que Djokovic tenga opciones de sumar su tercer título en París y le iguale a 21 Grand Slam.

Aupado por el público de París, el español se clasificó por decimoquinta vez para las semifinales en la arcilla parisiense, una ronda donde solo ha perdido en una ocasión, el año pasado contra Djokovic.

El serbio puso fin a su serie de 14 victorias consecutivas y abandonó el terreno sin saludar a la grada, visiblemente descontento con el apoyo que prestaron al español.

Nadal, que había asegurado que el de esta noche podía ser su último partido en Roland Garros y que se había quejado del turno nocturno, tiene ahora a tiro la ‘Decimocuarta’, como el Real Madrid de sus amores.