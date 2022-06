Juanma Castaño: "Nadal me ha enseñado el pie... Es increíble que haya ganado"

Rafa Nadal nunca pasará de moda. Juegue o no, su nombre estará ligado siempre a la historia del deporte mundial y sus 22 Grand Slam lo respaldan. El último, el pasado domingo 5 de junio cuando vapuleó en tan sólo tres sets a Ruud en la final del Roland Garros.

El mallorquín consiguió así su 14 Roland Garros, una auténtica barbaridad, haciéndose dueño y señor total de la tierra batida de París. Por ello, el mejor deportista español de la historia fue portada de todos los medios deportivos del país y atendió a numerosos medios de comunicación durante todo el día del pasado lunes 6 de junio.

Entre ellos, ‘El Partidazo de Cope’ de Juanma Castaño. El tenista balear hablo con total sinceridad sobre su lesión crónica, su día a día, la irrupción de Alcaraz y sobre una posible retirada.

«Yo entiendo que la gente esté preocupada. Al final, agradezco mucho el apoyo y el cariño que han estado diciendo de mi. Yo soy el primero que quiere seguir y voy a hacer lo posible para que así sea. Yo por ejemplo no quiero que se retiren grandes deportistas como Messi, Tiger Woods, Zidane cuando se retiró… Al final, me gusta ver jugar a los jugadores que admiras», dijo Rafa a Juanma sobre la preocupación de la gente por una posible retirada.

Sobre la lesión del tenista, Juanma Castaño le confesó su sorpresa al balear porque le vio cojear bastante. El periodista alucinó con que, a pesar de esa cojera, el tenista pocas horas antes de hacer la entrevista se alzó con su 14 Roland Garros. «Hoy me duele, pero sabíamos que era un día complicado a nivel de dolor porque después de dos semanas estar durmiendo el pie por partido y al final estando con muchos antiinflamatorios y analgésicos duele», dijo Nadal.

Castaño le preguntó a Rafa si una lesión crónica como la que sufre el tenista con más Grand Slam de la historia cambia la personalidad y el carácter de alguien, a lo que Nadal respondió:

«Yo seguiré jugando al tenis siempre y cuando siga haciéndome feliz. Si no me hace feliz que es lo que últimamente ha pasado más de la cuenta pues es complicado ser del todo feliz».

Para tratar su lesión, Rafa tiene un equipo médico en el que confía plenamente. «Tengo el equipo médico con el que confío. En todo lo demás mi entorno y mi equipo me ayudan en lo que se pueda. Al final apoyan mis decisiones. Si tienen otro punto de vista me lo dicen y yo escucho. Durante toda mi vida he escuchado mucho y, después, alguien tiene que tomar las decisiones. El que tiene que acertar o equivocarse tengo que ser yo«, comentó.

Repasando su torneo, Nadal confesó cuál fue su mejor partido y las sensaciones en cada fase. «Mi mejor partido yo creo que fue contra Novak -Djokovic-. El quinto set contra Félix también fue bueno. La final contra Ruud fue un partido bastante correcto en todos los sentidos. No fue tan vistoso como el partido ante Novak, pero contra un muy buen jugador en pista de tierra conseguí tener un resultado contundente. Hice el partido que tenía que hacer para conseguir el objetivo«.

Juanma Castaño, recordó las palabras previas al duelo de cuartos entre Nadal y Djokovic en las que el español dejó abierta la posibilidad sobre su retiro, a lo que Rafa argumentó:

«Lo dije totalmente de corazón porque así lo sentía en aquel momento. Venía con muy poco entreno, con una preparación escasa y Novak venía de ganar en Roma. Venía con una preparación mucho más complicada. Sé mi día a día en el pie. A partir de ahí es posible que haya sido mi último Roland Garros. Ojalá que no, pero si hubiera perdido aquel día hubiera dicho lo mismo. Espero que no, pero mañana puede ser que sea mi último partido en Roland Garros».

El de Manacor explicó sus planes en su «futuro más inmediato». «Tengo que hacer ahora un tratamiento a nivel de los nervios. A ver si consigo tener un efecto similar al que tenía para jugar los partidos aquí. Si conseguimos que esto sea una realidad pues mi ilusión sería seguir de inmediato hacia la hierba. Si no funciona vamos a ir paso a paso. Sería otro planteamiento», dijo Nadal.

Como no podía ser de otra manera, Juanma Castaño le preguntó a Nadal sobre la irrupción de Alcaraz y si le supone algún problema que, ante jóvenes emergentes muchos quieran retirar al manacorí, a lo que respondió:

«La llegada de Carlos es fantástica para nuestro deporte. Él también ha ganado y yo era una época en la que no estaba. Al final se vive del momento. Había necesidad de algo nuevo, una cara nueva y que Carlos es increíblemente bueno. Le queda toda la vida por delante. No me siento ofendido».

El grandioso Rafa concluyó la entrevista dando un positivo mensaje: «Ojalá os pueda seguir dando minutos y momentos bonitos».