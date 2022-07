Alcaraz se despide de Wimbledon tras caer con orgullo ante un gran Sinner

Carlos Alcaraz se despidió de Wimbledon más pronto de lo que se esperaba. Desgraciadamente, el murciano no pudo derrotar al italiano Jannik Sinner, que ganó el duelo en cuatro sets (6-1, 6-4, 6-7 (8-10), 6-3).

Sinner que, a priori, no era un gran especialista en hierba, dominó durante gran parte de las 3 horas y 38 minutos de juego. Con un ritmo frenético, el espigado pelirrojo de 20 años y número 13 en el ránking de la ATP disipó cualquier mínima esperanza sobre una posible épica remontada de ‘Carlitos’.

El tenista español no logró imponer su juego, destacando las dejadas y su revés, ante el juego efectivo y poco expeditivo de Jannik. Aunque a Carlos no le faltó garra, marca de la casa, -estuvo cerca de remontar en el tercer set- Sinner frenó en seco a Alcaraz.

El mal arranque del murciano fue clave en su despedida de la pista del All England Club. Los errores no forzados de Carlos se multiplicaban en el primer set y, encima, Sinner resolvía los puntos de manera muy efectiva, en uno, dos o tres golpes. Además, el resto el italiano conseguía poner la pelota en juego en la mayoría de las ocasiones.

Carlos, que se apoya mucho en su saque y en ese primer golpe para comandar el punto, apenas lo pudo hacer. Sinner era dueño y señor del duelo y sobre todo, de los intercambios.

El segundo set no fue muy distinto al primero, con una rotura en el juego inicial que permitió siempre ir por delante al tenista italiano. Fue en el tercer set donde Alcaraz ofreció mayor resistencia. Era él quien sacaba y que tenía la ventaja. Pero Sinner, con una calma propia de un veterano -tiene sólo 20 años-, supo mantener la calma hasta que llegó un tie break simplemente espectacular. Del 6-3, el italiano pasó al 6-5 sólido con su saque. El 6-6 fue una obra de arte en un punto durísimo que culminó con una derecha en carrera.

El ímpetu de Alcaraz, que ni mucho menos se iba a rendir, volvió a demostrar que no le importa la responsabilidad, que en los puntos calientes también puede soltar el brazo. Salvó dos pelotas de set, una de ellas al filo con un revés que se fue a la línea y el murciano conseguía remontar distancias al llevarse el tie brak.

Ya en el cuarto set y con la motivación de que había esperanzas, entraba en juego el factor psicológico. El público animaba al español al grito de «Vamos, Charly. Vamos». Pero Sinner demostró que es otro jugador a tener muy en cuanta para el futuro y disipó cualquier esperanza de remontada. La rotura, desgraciadamente para el deporte español, llegó del lado de Jannik.

Hasta aquí llegó la segunda participación de Alcaraz en Wimbledon. El murciano ha dejado su sello, sobre todo en su encuentro contra Struff, donde remontó. Tras consumarse su adiós de Wimbledon, Alcaraz tuvo unas palabras que invitan al optimismo:

« Me voy contento y con la cabeza alta de Wimbledon . De uno a diez, yo me daría entre un seis y un siete. La verdad es que he superado mis expectativas y espero poder jugar el año que viene en torneos de hierba antes de venir aquí. Puedo llegar a ser un gran tenista de hierba».

Hay que recordar que el campeón del Másters 1000 de Madrid, derrotando nada más y nada menos que a Nadal y a Djokovic respectivamente, los españoles hemos ensalzado mucho su figura. Pero hay que recordar que ‘Carlitos’ tiene sólo 19 años, y un escenario como es el Grand Slam de Inglaterra es difícil de manejar:

«La pista central me ha impuesto mucho y empecé a jugar con muchos nervios. Jannik supo manejar mejor que yo la situación y lo cierto es que jugó increíblemente bien. A mí me faltó sobre todo estabilidad mental, cometí muchos errores en el primer y segundo set. Me recompuse luego en el tercer set pero no supe aprovechar mis oportunidades. Si pierdes los dos primeros en un Grand Slam, todo se hace muy cuesta arriba, eso es algo que tengo que aprender y donde tengo me mejorar«.