Wimbledon: Rafa Nadal está lesionado y se retira a las puertas de la gloria

Nos duele hasta a nosotros, a todos los españoles, porque Rafa nadal es el más grande de nuestra historia deportiva.

Nadal se probó durante la mañana de este 7 de julio de 2022, para comprobar nivel de dolor y de movimientos con su lesión abdominal.

Ya por la tarde, con todos los datos, lo anunciaba: se retira de Wimbledon y no jugará las semifinales contra Nick Kyrgios.

Se retira el balear vencido de nuevo por el dolor. Uno que salió hace unos días y que lo acabó de rematar el miércoles en el partido contra Taylor Fritz.

«Desafortunadamente estoy aquí para anunciar que me retiro del torneo. He estado sufriendo con el dolor en el abdominal y se ha confirmado que tengo una rotura en el músculo. La comunicación es ahora porque he estado pensando todo el día la decisión que debía tomar. Es una situación complicada pero la lesión podría ir a peor».

UN GIGANTE

El dos veces campeón arrastra desde hace días una lesión abdominal que le impedirá seguir compitiendo sobre la hierba de la capital británica, donde aspiraba a levantar su título No. 23 de Grand Slam.

«Ayer todos vieron que he estado estado sufriendo con dolor abdominal. Algo no iba bien. Hoy he confirmado que tengo una rotura en el abdominal. Durante todo el día he pensado en la decisión, pero creo que no tiene sentido. Aunque he intentado durante toda mi carrera seguir en circunstancias difíciles, es obvio que si sigo la lesión empeorará. Me siento triste por tener que decir esto”.

Tras las pruebas médicas realizadas en las primeras horas de la jornada, se confirmó el pronóstico físico para el segundo cabeza de serie. El campeón de 2008 y 2010 atravesó un partido cuartos de final marcado por las limitaciones físicas, venciendo al estadounidense Taylor Fritz en cinco mangas y tras más de cuatro horas de esfuerzo, donde necesitó la asistencia médica en diferentes tramos del encuentro.

«He tomado esta decisión porque no creo que pueda ganar dos partidos. No soy capaz de hacer un movimiento normal para sacar». «Por respeto a mí mismo, no quiero salir a la pista y ver que no soy lo suficientemente competitivo. Todos saben el esfuerzo que he hecho para estar aquí. No puedo arriesgarme hasta ese punto y tener que estar tres meses fuera de competición».

De esta manera, Nick Kyrgios alcanza la primera final de Grand Slam de su carrera deportiva.

El australiano buscará el trofeo de Wimbledon el próximo domingo ante el serbio Novak Djokovic o el británico Cameron Norrie.

Nadal llegaba a las semifinales de Wimbledon con un registro impecable.

El español, que acumula un balance de 19-0 en Grand Slam en 2022 tras coronar el Abierto de Australia, Roland Garros y escalar hasta la penúltima ronda de Wimbledon, se ve obligado a detener su camino en el major británico.