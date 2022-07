Toni Nadal, el tío de Rafa, pega un zasca de Grand Slam al socialista Pedro Sánchez y todos se parten la caja de risa

Tiene Toni Nadal la voz aguardentosa y el humor muy fino.

Y mucha sabiduría, porque sin eso último hubiera sido posible que Rafa llegará tan lejos como ha llegado y no sería estas alturas el mejor deportista español de todos los tiempos.

Toni Nadal no se mordió la lengua la semana pasada, durante una charla organizada por BBVA dentro de la llamada ‘BBVA Talent Week’, dando un zasca, en toda regla, al mismísimo presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

Ha sido una pulla de Grand Slam.

El tío y exentrenador de Rafa recordaba que su sobrino se proclamó campeón de España de tenis alevín en 1997, cuando el jugador de Manacor contaba con apenas 11 años.

Para ponerlo en su sitio, bajarle los humos y evitar que el chaval, como les ocurre a tantos, se saliera de madre, Toni Nadal pidió a la Real Federación Española de Tenis (RFET) un listado con los 25 campeones anteriores en esa categoría de alevín, para transmitirle a su pupilo todos los nombres.

«Me envían la lista y aproveché la comida familiar, para no lanzar las campanas al vuelo…. saqué el papel. No recuerdo los nombres de la lista, porque de eso hace ya 25 años, pero sí recuerdo la conversación, y la conversación fue así: ‘Miguel Pérez, ¿lo conoces? No. Campeón de España como tú. Juan Martínez, ¿lo conoces? No. Campeón de España como tú. Pedro…’ Iba a decir Pedro Sánchez. Ojalá se hubiera dedicado al tenis. Estoy seguro de que mi sobrino le habría dejado ganar».

Como no podía ser de otra manera y se escucha en el vídeo, el zasca provocó las risas de todos los presentes.

Toni nadal, que tiene ya 61 años, entrenó desde el inicio de su carrera hasta 2017, a su genial sobrino, cuádruple ganador de la Copa Davis, medalla de oro en Pekín 2008 y campeón de 22 Grand Slam.

Es hermano de Sebastián Nadal Homar, padre de Rafa Nadal, y de Miguel Ángel Nadal Homar exjugador de fútbol profesional del Fútbol Club Barcelona y del Real Club Deportivo Mallorca.

Aparte de su capacitación deportiva, cursó estudios de Geografía e Historia y Derecho –inacabados–.

Es padre de tres hijos.