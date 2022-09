Rafa Nadal: «Es momento de resetear”

Los primeros quince minutos de Rafael Nadal, tras perder este 5 de septiembre de 2022, ante Frances Tiafoe en cuarta ronda del US Open no fueron los más agradables.

“Todo se vuelve oscuro y difícil”, dijo el zurdo de 36 años.

Pero aun con la desazón de apenas su tercera derrota de la temporada en pistas rápidas, Rafa intentó analizar las razones de su eliminación en Nueva York, donde no caía desde septiembre de 2018 ante Juan Martín del Potro en semifinales.

“No soy muy de buscar excusas. Al final, hay veces que uno puede con todo y otras que no. Esta vez ha tocado lo segundo”, reflexionó. “Lo he intentado. Había entrenado bien, estaba contento. Luego, a nivel de competición, me falta frescura, rodaje, tranquilidad, cosas intangibles… La realidad es simple: no he jugado bien, y cuando eso ocurre se debe perder”.

El No. 3 del Pepperstone ATP Rankings llegó a este evento con un solo partido previo desde Wimbledon donde no pudo presentarse a su partido de semifinales ante Nick Kyrgios por una lesión abdominal. Aun así, durante esta quincena logró vencer a Hijikata, Fognini y Gasquet para ponerse en posición de su décima clasificación a cuartos de final del US Open.

Simplemente se encontró con un rival inspirado en la jornada de este lunes en el Arthur Ashe.

“No he conseguido rendir al nivel que necesitaba. Hasta aquí hemos llegado. Debo felicitar a mi rival, que ha sido mejor que yo”, agrega el cuatro veces campeón de este torneo. “Las cosas no han salido como me habría gustado. Ahora es momento de resetear. Han sido unos meses difíciles. Toca empezar de nuevo profesionalmente hablando”.

¿Y ahora qué sigue para Rafa? A nivel personal, un inminente acontecimiento en su vida. “Tengo cosas mucho más importantes que el tenis de atender. A partir de ese principio básico, tomaré las decisiones adecuadas con base a cómo vaya todo en mi vida personal. Ahora es el momento del nacimiento de mi primer hijo y confiar en que todo salga bien”.

A nivel profesional, el balear también aseguró que buscará hacer una especie de pretemporada para el remate de temporada en el ATP Tour que culminará en noviembre en las Nitto ATP Finals.

Rafa se ha convertido en Nueva York en el primer clasificado en individuales para este certamen que se disputará en Turín entre los ocho mejores del año.

“Quiero acabar el año con buenas sensaciones. Quedan más torneos por delante si todo lo demás va bien. No queda más remedio que seguir. Es lo que he hecho siempre, y confío en seguir teniendo la fuerza para hacerlo”, agregó el 22 veces campeón de Grand Slam y líder histórico de esta estadística en el tenis individual masculino.

En todo caso, aunque ya haya sido eliminado, su nombre aún queda vivo en el torneo: dependiendo de lo que suceda esta semana en Nueva York podría subir el próximo lunes 12 de septiembre al No. 1 del mundo.

Lo único que evitaría su ascenso es que Carlos Alcaraz y Casper Ruud, los otros dos aspirantes al No. 1, lleguen a la final (ambos o alguno de los dos).