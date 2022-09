Cómo formar al talento joven, de la mano de Carlos Costa

Dicen que el talento deportivo es algo con lo que se nace, así como una virtud que muy pocos tienen y que pueden ir fortaleciéndola con el tiempo. Sin embargo, es considerado también una pasión.

Es por ello que, la plataforma ‘Mejor Conectados’ de Telefónica, ha realizado una entrevista de primera mano a Carlos Costa, que explica cómo formar y desarrollar el talento deportivo de los jóvenes.

Carlos Costa, extenista profesional de gran renombre en la década de los 90, y actual mánager de Rafa Nadal, así como Head of Business Development de la Rafa Nadal Academy by Movistar, cuenta a lo largo de esta entrevista la importancia de los distintos factores a la hora de desarrollar el talento deportivo de los jóvenes. Factores que abarcan desde el entorno familiar a la buena selección de profesionales, pasando por la salud mental.

Cómo desarrollar el talento deportivo de los jóvenes

Durante la juventud de Carlos Costa, la formación del talento deportivo joven no era para nada como la conocemos hoy en día. Por aquel entonces, era común encontrarse con entrenadores de tenis que, dominaban los conceptos teóricos del deporte, pero, no habían sido profesionales. Por ello, no eran capaces de transmitir conocimientos y vivencias propias de un profesional.

Actualmente, llegar a tal punto es algo impensable, ya que, la mayoría de deportistas cuentan con la ayuda y asesoramiento de entrenadores expertos en su ámbito. Por lo tanto, además de conocer los fundamentos del deporte, saben cómo pueden llegar a sentirse en ciertos momentos de tensión y de cómo ayudarles a afrontar sus miedos.

Factores que inciden en el desarrollo del entrenamiento deportivo

Son varios los factores que inciden en el desarrollo del entrenamiento deportivo. Sin embargo, los principales son el entorno y estar rodeado de personas que te apoyen y sepan transmitirte buenos valores, como la familia o amigos. Otro de los factores importantes que cabe destacar es que hay que formar a personas y no a deportistas. En palabras de Costa:

«Si solo formas al deportista y no a la persona, puede jugar en contra de su desarrollo deportivo».

Todo el proceso de desarrollo no solo influye de manera física en la persona sino que también a nivel mental. Es normal pasar por momentos de crisis y por altibajos, y contar con el apoyo de un profesional puede ayudar a la persona a saber controlar y gestionar sus emociones.

«Antes del deportista está la persona, pero lo importante es la persona, si formamos deportistas que no sean buenas personas, es muy difícil que tengan una larga vida como deportistas».

Los referentes deportivos

El protagonista recalca en la importancia de tener referentes deportivos y de tener «espejos». Carlos afirma que «los referentes deportivos son fundamentales, y si son compañeros, gente con la que has crecido como deportista y jugador, todavía más».

En su caso, tuvo grandes referentes deportivos como Manolo Orantes o Manolo Santana, pero, sin duda, su mayor referente ha sido Emilio Sánchez, gran exponente del tenis español y compañero de entrenamiento.

«Está bien tener referentes, pero no lo está compararse con el de al lado. Al final tienes que centrarte en tus entrenamientos, escuchar y hablar con las personas que tienes alrededor para no quedarte estancado como deportista y mejorar».

‘Mejor Conectados’, ¿qué es?

‘Mejor Conectados’ es una plataforma de contenidos de Telefónica donde grandes personalidades explican sus casos de éxito. Tal es el caso de Ferran Adrià, Teresa Perales, Javier Gómez Noya o Nacho Azofra. Todos llegan al mismo punto, «cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles», relatan algunos. El objetivo principal es poner en valor el poder de las conexiones humanas. El presidente de Telefónica, José María Álvarez – Pallete, afirma:

«Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas».

Rafael Fernández de Alarcón, director de Marca, Patrocinios y Medios de Telefónica, recalca que dicha plataforma es un lugar donde inspirarse, encontrarse, conectar y lograr cosas increíbles».