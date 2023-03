Indian Wells: Alcaraz apabulla a Medvedev y ya es otra vez Nº-1 del Mundo

Le pasó por encima.

Carlos Alcaraz vuela. Una y otra vez, siempre hay lugar para mostrar su fiereza y su estirpe de campeón y ahora lo dejó en claro para completar su carrera dominante hacia el título del BNP Paribas Open el domingo con una victoria 6-3, 6-2 contra Daniil Medvedev.

El español de 19 años, que no perdió un set en los seis partidos que disputó en Indian Wells, necesitó apenas una hora y 10 minutos para cerrar el pleito y volverá al No. 1 del mundo en la clasificación Pepperstone ATP del lunes tras un nuevo trofeo, el octavo de su carrera y contando.

«Significa mucho para mí. Recuperar el número 1 es una locura para mí», dijo Alcaraz tras conseguir la victoria.

«Pero sobre todo levantar el trofeo aquí para mí significa mucho… Me encanta este torneo. Disfruto mucho aquí y, por supuesto, he sentido el cariño de la gente desde el primer día. Para mí, es increíble completar estos 10 días así».

Alcaraz, tres veces campeón de los Masters 1000 de la ATP y vigente campeón en Miami y Madrid, es el noveno y más joven jugador en ganar las dos etapas del «Sunshine Double» (Indian Wells y Miami) en su carrera y se une a su compatriota Rafael Nadal como los únicos jugadores que han ganado al menos tres títulos Masters 1000 siendo un adolescente, con Nadal habiendo ganado seis antes de cumplir los 20 años.

En una jornada ventosa, Alcaraz fue el más sólido y firme desde el inicio. Tras un quiebre en el segundo juego, el español no perdió soltura en sus tiros y no permitió nunca la reacción de Medvedev, quien vio truncada su racha de 19 victorias consecutivas y tres torneos ganados.

Con un plan de juego, paciente pero agresivo, Alcaraz se vio recompensado con un break inmediato en ambos sets.

En la segunda manga, la tónica no varió. Todo lo contrario: Alcaraz lo comenzó llevándose los primeros diez puntos del set, como para no dejar dudas de que no quitaría el pie del acelerador, firmando dos quiebres consecutivos.

Alcaraz se hizo con la victoria sin tener que hacer frente a ningún punto de quiebre para volver a situarse en la cima del tenis masculino.

Con el fin de mantener su posición en el primer lugar del Pepperstone ATP Ranking, Alcaraz deberá defender su título de Miami en el transcurso de las próximas dos semanas.

«Por supuesto que ganar un torneo, te da mucha confianza entrando en Miami]», dijo el español, de cara al segundo evento ATP Masters 1000 del año.

«Estoy jugando muy bien. Por supuesto, hoy las condiciones eran bastante duras. Todo lo que puedo decir es que estoy muy contento con mi rendimiento, con la forma en que estoy jugando este torneo. Estoy deseando jugar a este nivel también en Miami».

El español mejoró, además, su balance destacado a 8-3 en finales del circuito (3-0 en ATP Masters 1000) y 14-9 contra rivales Top 10 (9-3 el año pasado).

«Probablemente eres el jugador más educado del circuito, felicitaciones» 🗣️ Medvedev a Alcaraz pic.twitter.com/PVksefFjp8 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) March 20, 2023

AMENAZA EN MIAMI

Carlos Alcaraz regresa al No. 1 del mundo en el Pepperstone ATP Ranking ESTE lunes, pero el español no tiene tiempo para relajarse.

Su puesto en lo más alto de la clasificación estará en peligro durante el Miami Open.

Alcaraz intercambiará su puesto con Novak Djokovic el lunes. Sin embargo, Alcaraz deberá defender su título de Miami para mantenerse por delante de Djokovic el 3 de abril.

Pepperstone ATP Rankings (20 Marzo)

1) Carlos Alcaraz 7,420

2) Novak Djokovic 7,160

Al comienzo del ATP Masters 1000 de Miami, Djokovic tendrá una ventaja de 740 puntos sobre Alcaraz en el Pepperstone ATP Live Rankings, ya que el jugador de 19 años perderá los 1.000 puntos que ganó en el torneo el año pasado.

Si el español gana el título, seguirá sumando a su total de semanas en el No. 1 del mundo, que llegará a 22 en el transcurso del Miami Open presented by Itau. Con sólo 19 años, Alcaraz tiene garantizado pasar más tiempo en el número 1 del mundo que Yevgeny Kafelnikov, Thomas Muster, Marcelo Ríos, Carlos Moyá y Patrick Rafter juntos (21 semanas).

Individualmente, Alcaraz también ha pasado más tiempo como número 1 que el hombre al que derrotó en la final del BNP Paribas Open, Daniil Medvedev (16), Andy Roddick (13), Boris Becker (12), Marat Safin (9), John Newcombe (8) y su entrenador, Juan Carlos Ferrero (8).

La batalla por el número 1 del mundo entre, al menos, Alcaraz y Djokovic no se ralentizará en breve. Ambos defienden casi exactamente el mismo número de puntos en la temporada de tierra batida.

Djokovic defiende 1.880 puntos frente a los 1.870 de Alcaraz. Ambos alcanzaron los cuartos de final en Roland Garros y se adjudicaron un Masters 1000 durante la gira.