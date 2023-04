La peor noticia: Rafa Nadal no estará en el Mutua Madrid Open por una maldita lesión

Las lesiones vuelven a apartar a Rafa Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos, de un torneo. Y para colmo, de ‘nuestros’ torneos.

Y es que, el tenista balear no compite desde que sufriera una lesión de cadera en el segundo partido del último Open de Australia el 19 de enero, donde las pruebas médicas desvelaron el alcance de las molestias. Se apuntó a una baja de entre seis y ocho semanas, pero al final se ha duplicado el tiempo de recuperación.

Porque si hace unos días anunciaba que no iba a poder disputar el Conde de Godó, ahora, este jueves 20 de abril, comunica a través de sus redes que tampoco estará en el Mutua Madrid Open. Nadal se mostró especialmente molesto por no poder disputar sobre todo estos dos torneos de Barcelona ni de Madrid por lo que España representa para él. Este es el mensaje que lanzó a través de un vídeo en sus redes sociales:

Nadal confirma la peor de las noticias

«Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles. Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el psoas. En principio tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la catorce. La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero de alguna manera la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron y nos encontramos en una situación que es difícil«, dice al inicio. «Están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me he perdido Montecarlo y Barcelona. No voy a poder estar en Madrid, desgraciadamente«, decía Rafa Nadal.

Sobre su lesión

La culpa de todo la tiene el psoas ilíaco de su pierna izquierda. Desde que notó la lesión en Australia, la recuperación está tardando mucho más de lo previsto: «La lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para para competir. Estaba entrenando, pero ahora hace unos días hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga. No puedo dar plazos porque si los supiera os lo diría pero no lo sé. Esta es la situación actual», anunció Nadal.

Aún con toda la decepción que todo esto supone, Rafa Nadal se muestra como ha sido siempre, un auténtico luchador: «No me queda más que intentar estar con la actitud adecuada durante todo este tiempo, intentar darme la oportunidad de competir en alguno de los torneos que queda de la temporada de tierra y no me queda más remedio que trabajar y estar con la mentalidad adecuada» concluyó.

El Roland Garros a la vuelta de la esquina

Y es que, después de más de tres meses, el de Manacor continúa sin competir. Aunque está entrenando en su casa, sobre tierra batida, el balear no se ve preparado para dar el paso hacia el ATP Tour porque todavía no se han recuperado al 100%.

Estos son los siete torneos que se ha perdido hasta la fecha: Doha (20 al 25 de febrero), Dubái (27 febrero al 4 de marzo), Indian Wells (8 al 19 de marzo), Miami (22 marzo al 2 de abril), Montecarlo (9 al 16 de abril), Barcelona (17 al 23 de abril) y Madrid (24 de abril al 7 de mayo). Tanto tiempo fuera ha tenido su repercusión en el ranking, descendiendo a la decimocuarta plaza, cuando no había bajado del top-10 desde abril de 2005.

Sin jugar en Montecarlo, Barcelona y Madrid, sólo le quedaría la opción de jugar en tierra en Roma, donde también es duda y que se disputará en Italia del 10 al 21 de mayo, antes de la cita de Roland Garros, cuyo cuadro principal arranca el domingo 28 de mayo.