Masters 1000 de Roma: Una aficionada histérica llama ‘pedazo de mierda’ a Alcaraz y el campeón se parte la caja de risa

Es un fenómeno. Y siempre de buen humor, lo que se agradece.

Cuando Carlos Alcaraz salte este 13 de mayo de 2023 a la pista central del Internazionali BNL d’Italia, a partir de las 13:00 (hora local), regresará automáticamente al No. 1 del Peppersone ATP Rankings.

Más allá del resultado, será una jornada especial para el murciano de 20 años, como cada vez que mide a Albert Ramos-Viñolas, su primer rival en Roma y contra quien tiene récord de 3-0.

Ante su compatriota sumó su primera victoria en el ATP Tour (Río 2020), su primer triunfo en unas semifinales del tour y su primero en un quinto set sobre arcilla (Roland Garros 2022).

Ahora ante el zurdo de 35 años asegurará su tercer ascenso al No. 1 del escalafón.

El primero se dio el 12 de septiembre de 2022 (duró 20 semanas); y el segundo, el 20 de marzo pasado (duró dos semanas).

When it’s your first time at a tournament 😄@carlosalcaraz #IBI23 pic.twitter.com/1yM16svZna

— Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2023