El ‘marciano’ Alcaraz triunfa sobre la hierba de Queen’s y recupera el No. 1 del Mundo

No es murciano sino ‘marciano’ Carlitos Alcaraz.

Un fenómeno de otro planeta.

Su poderío de no entiende de superficies.

Carlos Alcaraz completó una fabulosa adaptación de su juego hasta conquistar este 25 de junio de 2023 su primer título ATP Tour sobre hierba en el Cinch Championships de Queen’s, superando por 6-4, 6-4, al australiano Alex de Miñaur para levantar la 11ª corona de su carrera.

El español, que acumula un imponente balance de 40 victorias en 44 partidos en la temporada 2023, aseguró también su regreso al No. 1 del Pepperstone ATP Rankings a partir de este lunes.

Con apenas 20 años, y con 25 semanas ya acumuladas en el trono, el murciano iniciará su cuarto periplo en la cima del tenis masculino.

En un partido de altísimo ritmo, que opuso a dos de los jugadores con mayor velocidad de piernas del vestuario, Alcaraz logró mantener firme su dominio (2-0) en el Lexus ATP Head2Head ante el tenista de Sídney.

Carlos había necesitado salvar un punto de partido en su único duelo previo en las semifinales ATP 500 de Barcelona 2022 y salió a pista consciente del desafío.

Alcaraz completa así una semana de altos vuelos para inaugurar su temporada de césped.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero, que apenas contaba con cuatro triunfos en toda su carrera y no conocía unos cuartos de final en la superficie, atrapó la copa plateada de Queen’s enlazando cinco victorias en el tapete londinense.

Un camino en el que superó a antiguos campeones de pasto como Grigor Dimitrov (Queen’s 2014) y De Miñaur (Eastbourne 2021).

En una de las citas más clásicas de la temporada de hierba, Alcaraz se ha convertido en el tercer jugador español que logra levantar la corona individual entre los muros de The Queen’s Club.

Desde su instauración en el calendario ATP Tour en 1969, una parada fija desde el nacimiento de la Era Abierta, solamente Rafael Nadal (2008) y Feliciano López (2017, 2019) habían conocido la gloria representando a La Armada.

El triunfo, además, ha permitido a Alcaraz igualar a Daniil Medvedev como jugador con más títulos conquistados (5) en la temporada 2023.

El español, campeón en Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona, Madrid y Queen’s, se ha colocado apenas a una victoria de empatar a Daniil (41) como líder del año en partidos ganados.

Con un futuro inmediato de exigencia máxima, Alcaraz culminará su gira de hierba en Wimbledon.

El español ejercerá por primera vez en su carrera como principal cabeza de serie en el All England Tennis Club, donde alcanzó los octavos de final la pasada temporada.

«Las opciones no cambiar demasiado. Novak viene a jugar a Wimbledon».

«Ahora me siento mejor que al comienzo de la semana, eso es evidente. Por supuesto, recuperar el No. 1 antes de Wimbledon te da un extra de motivación. Pero no cambia en exceso jugar en Wimbledon como No. 1 o como No. 2».

El cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada arranca el próximo lunes 3 de julio.