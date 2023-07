Wimbledon: ‘Marciano’ Alcaraz termina la racha de Djokovic y es el nuevo Rey del Tenis Mundial

‘Marciano’ Alcaraz es el nuevo Rey del Tenis Mundial.

Número 1 del Planeta Tierra y con todo merecimiento.

También sufrimiento, porque el combate de este 16 de julio de 2023, en la capital británico, ha sido feroz.

La final de Wimbledon del domingo había sido catalogada como el «enfrentamiento definitivo»: como la lucha final entre el viejo gigante y nuevo.

De un lado el aspirante de Alcaraz, 20 años y un neófito en la hierba.

Del otro, el siete veces campeón, Novak Djokovic, 36 años y el tenista más galardonado de la Historia.

Y el español respondió con una actuación adecuadamente inspirada para un 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3 -6, 6-4 victoria.

Alcaraz se recuperó de un comienzo inestable para ofrecer una exhibición de campeonato de alta calidad y convertirse en el quinto hombre en la Era Abierta en ganar múltiples títulos importantes antes de cumplir 21 años.

Alcaraz, quien ganó su primer major en el US Open de 2022, rompió la racha de 34 victorias consecutivas de Djokovic en Wimbledon con su victoria de cuatro horas y 42 minutos en un clásico SW19.

El jugador de 20 años, cuya marca de grandes golpes de fondo y toques delicados ha encendido el All England Club esta quincena, es solo el cuarto jugador masculino activo en levantar el trofeo en el All England Club, después de Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray.

El siete veces campeón Djokovic tuvo un comienzo candente en el suroeste de Londres, pero Alcaraz se esforzó mucho para hacerse con un desempate crucial en el segundo set antes de detener una remontada de Djokovic para reclamar el título.

Con la pareja enfrentándose cara a cara en una serie de intercambios deslumbrantes en la resbaladiza hierba de Londres, su tercer encuentro Lexus ATP Head2Head con frecuencia puso a la multitud de pie en la pista central.

ALWAYS. KEEP. DREAMING. 💫@carlosalcaraz is the 2023 #Wimbledon CHAMPION 🏆 pic.twitter.com/wK9KHYqaK7

— ATP Tour (@atptour) July 16, 2023