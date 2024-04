Rafael Nadal descarta retirarse y pone en duda su presencia en Roland Garros

En una conferencia de prensa previa a su debut en el Masters 1000 de Madrid, Nadal, de casi 38 años y actualmente en el puesto 512 del ranking mundial, indicó que no participaría en París en su estado actual.

Nadal, que apenas ha competido desde enero de 2023 debido a diversos problemas físicos, confirmó que esta será la última vez que juegue en el Masters 1000 de Madrid, torneo que ha ganado en cinco ocasiones (2005, 2010, 2013, 2014 y 2017): «No creo que pueda jugar al 100%, pero es importante poder competir por última vez en Madrid, donde he vivido momentos muy especiales».

Sin embargo, descartó que una eventual ausencia en Roland Garros signifique el fin de su temporada: «No va a ser el fin del mundo si no juego en Roland Garros, aunque ha sido el torneo más importante de mi carrera. Pero no significa que se acabe todo. Hay unas Olimpiadas por delante y diferentes formatos en los que me gustaría participar».

Ganador de 22 Grand Slams, 14 de ellos en la tierra batida de París, Nadal sufrió una lesión en la cadera en enero de 2023 durante el Abierto de Australia, lo que lo mantuvo alejado de las pistas durante el resto de la temporada. A pesar de regresar a la competición en enero pasado en el torneo de Brisbane, una lesión muscular en el muslo lo ha mantenido fuera de las canchas, teniendo que renunciar a torneos importantes como el Abierto de Australia y los Masters 1000 de Indian Wells y Montecarlo.

Nadal, quien anunció que la temporada de 2024 probablemente sería su última, volvió a la acción la semana pasada en el Torneo de Barcelona, donde fue eliminado en segunda ronda por el australiano Alex de Miñaur.

En Madrid, tiene previsto su debut el jueves frente al joven estadounidense de 16 años Darwin Blanch, mientras se prepara para Roland Garros. Durante un entrenamiento de 90 minutos en las instalaciones de la Caja Mágica de Madrid este miércoles, Nadal se mostró especialmente cauteloso al ejecutar su saque.