Indian Wells: Alcaraz desmantela a Dimitrov en 66 minutos

Carlos Alcaraz, el actual número uno del mundo, no dejó lugar a sorpresas este domingo 8 de marzo de 2026 en el BNP Paribas Open; en California.

Mostrando un juego sólido desde el servicio y un revés demoledor, el murciano selló un debut convincente en California, ampliando su racha invicta en 2026 a 13-0.

Grigor Dimitrov, que regresó recientemente de una lesión, poco pudo hacer ante la potente maquinaria española.

El partido, que se llevó a cabo en la pista central pasada la medianoche en España, mostró a un Alcaraz imparable.

Inició el primer set rompiendo el servicio de su rival con un break crucial al 3-1, después de que Dimitrov desaprovechara una ventaja de 40-15.

El español sirvió con una precisión milimétrica, salvando todas las bolas de break que enfrentó y castigando el revés frágil del búlgaro con potentes derechas cruzadas y paralelas.

«Esto es el verdadero Alcaraz, no una IA», comentó un comentarista durante la transmisión, refiriéndose al dominio absoluto del murciano.

En el segundo set, la historia se repitió: Alcaraz tomó la delantera 2-1 y no miró atrás. Su derecha fue calificada con un impresionante 9.0 en rendimiento y generó puntos ganadores espectaculares, como aquel que dejó perplejo tanto a Dimitrov como al público presente.

El búlgaro, ahora entrenado por David Obandian, cometió numerosos errores no forzados –28 en este mismo torneo el año pasado– y su backhand sucumbió bajo la presión ejercida por su rival. Las estadísticas del encuentro reflejan que Alcaraz ganó el 75% de los puntos con su primer servicio y dominó el resto con una nota sobresaliente de 7.7.

Cuadro de Alcaraz en Indian Wells: un camino lleno de obstáculos

Alcaraz se enfrentará el lunes a Arthur Rinderknech, quien avanzó tras eliminar a un rival más débil. Ambos ya se han visto las caras en Doha este año, donde salió victorioso el español. En total, su historial es favorable para él con un 6-2 –incluyendo un contundente 6-1 y 6-1 aquí el año pasado–. Las casas de apuestas lo sitúan como claro favorito al 85%, con una cuota de 1.15, aunque el galo podría dar guerra si logra imponer su potente servicio.

Analizando el cuadro completo, el murciano aspira a repetir la gloria en un torneo que le sienta como anillo al dedo. Un Masters 1000 donde ha tenido éxito histórico:

Ronda Posible rival Historial vs Alcaraz Notas 3ª Ganador de Sinner-Zverev 4-2 Sinner; 5-3 Zverev Duelo emocionante si pasa italiano 4ª Rublev o Dio 3-1 Rublev Rusos irregulares en superficie dura Ctas. Djokovic? 3-2 El serbio defiende pero la edad pesa Final Sinner/Djoko Favorito claro Su racha de 13-0 respalda su ambición

Los antecedentes recientes respaldan su frescura: victorias en Doha y Australia, además de entrenamientos esta semana con Ruud y Vacherot en Indian Wells. Aunque Dimitrov llegó tras superar a Atmane en primera ronda, aún arrastra las secuelas de una lesión y sus 35 años no ayudan. Hay cierto escepticismo respecto al búlgaro: ¿podrá su nuevo entrenador revivirlo o será solo humo? Con un juego sólido y deslizamientos perfectos, Alcaraz parece prácticamente imbatible, aunque el desierto californiano siempre puede dar sorpresas –como bien recordamos con su título aquí en 2024.

El español acumuló durante este partido 20 winners y solo cometió 14 errores, incluyendo aces, logrando una calificación global de rendimiento de 8.5. Rinderknech, quien intentará vengar esa derrota sufrida en Doha, se enfrenta a un número uno que parece estar listo para otro paseo triunfal. Si mantiene su efectividad del cien por cien en los breaks convertidos, nadie podrá detenerlo.

Curiosidades sobre el duelo y protagonistas : Alcaraz lleva un impresionante récord de 13-0 en lo que va del año; su última derrota fue en las finales de 2025. Aunque históricamente Dimitrov ganó cuatro veces frente a él (4-2), ha caído en los últimos tres encuentros. Derecha de Carlos en Indian Wells: logró durante el año pasado contra Dimitrov nada menos que 20 winners solo con forehand. Antes de enfrentarse a Djokovic , Rinderknech eliminó a Majchrzak ; ¿será que tiene suerte? Apodado «Baby Federer», Grigor , ahora bajo la dirección de coach Obandian , lleva puesta una gorra de Andy Murray –¿será una superstición o simplemente estilo?

:

Un dominio total que sin duda acelera los latidos del circuito.