EL NÚMERO UNO SOBREVIVE AL TENISTA GALO

Alcaraz remonta un set en contra al coloso francés Rinderknech y asalta los octavos de Indian Wells

El murciano avanza a octavos, donde le espera Casper Ruud

Carlos Alcaraz.

Alcaraz vs Djokovic 2-6/ 6-2/ 6-3/ 7-5: El Mejor del Mundo ha ganado al Mejor de la Historia

Carlos Alcaraz salió airoso en la noche del 10 de marzo de 2026 en Indian Wells. El tenista murciano, que venía con una impresionante racha de 13 victorias consecutivas, comenzó cediendo el primer set ante el coloso francés Arthur Rinderknech.

Sin embargo, sacó a relucir su carácter para acabar ganando por 6-7(6), 6-3 y 6-2. Un enfrentamiento que se extendió por tres horas y que puso a prueba su resistencia en la pista más lenta del circuito duro.

El número uno del mundo llegó con gran ímpetu después de deshacerse de Dimitrov en la ronda anterior.

No obstante, Rinderknech, con su potente servicio que supera los 220 km/h, complicó el inicio del encuentro.

El francés, consolidado entre los treinta mejores del ranking, se llevó el tie-break del primer set con un espectacular revés que dejó al público sin aliento. A pesar de tener un historial favorable de 5-0, Alcaraz no se dejó intimidar. Neutralizó el potente saque rival en los momentos críticos y movió al gigante francés de lado a lado, aprovechando sus debilidades en desplazamientos laterales propias de esta superficie.

«Fue un partido de cuchillo entre los dientes», comentó tras el encuentro. Aunque el cansancio acumulado por sus recientes torneos en Australia y Doha era evidente, el murciano supo gestionar mejor los puntos largos, donde Rinderknech suele verse superado.

Antecedentes de un rival persistente

Rinderknech no es un desconocido para Alcaraz. Hace apenas dos semanas, en Doha, el galo le había arrebatado un set en un ajustado encuentro (6-4, 7-6(6)). En esta ocasión en Indian Wells, con las pelotas rebotando alto y pesadas, el español demostró una lectura más aguda de los golpes. Su resto letal, uno de los mejores del circuito, obligó al francés a realizar segundos saques más vulnerables. Rinderknech intentó acortar los puntos mediante saques-volley o derechas ganadoras, pero falló en sus intentos. Si la jugada superaba los cuatro golpes, sus posibilidades disminuían notablemente. Alcaraz, astuto como siempre, utilizó dejadas y cambios de ritmo para desestabilizar a esa imponente figura.

La previa estaba impregnada de tensión. Las apuestas otorgaban un 80% de probabilidades al español; sin embargo, ese 20% francés tenía su justificación: cero presión y un estadio hostil. La sorpresa no estaba en la mente de nadie… excepto quizás la del propio Rinderknech, quien ya había dado avisos en Qatar. A pesar del desgaste físico que arrastraba, el murciano mostró una madurez táctica admirable: cometió pocos errores no forzados y leyó perfectamente los botes. En la rueda de prensa posterior a su victoria sobre Dimitrov, evitó quejarse del arbitraje y elogió su body serve como una herramienta fundamental para variar ritmos.

Octavos contra Ruud: duelo de pesos pesados

En octavos de final, Alcaraz se medirá contra Casper Ruud, quien remontó ante Valentin Vacherot (3-6, 6-3, 6-4). El noruego llega descansado y sólido en pistas duras lentas. Ambos han tenido la oportunidad de entrenar juntos en el desierto californiano, lo que añade un interesante matiz personal al enfrentamiento. Las casas de apuestas colocan al español como favorito (1.40 frente a 2.90), aunque con cierto escepticismo: Ruud se defiende bien y contraataca con fiereza. Si Alcaraz logra presionar desde su saque –un aspecto clave en sus últimas catorce victorias– tendrá la ventaja; si no lo consigue, el nórdico podría extender el partido.

El entorno de Indian Wells favorece al murciano: es el rey en rallies largos y las noches frescas ralentizan aún más la pelota. Por otro lado, Ruud, conocido por sus golpes planos, podría tener dificultades si Carlos juega variando alturas. De forma ligera pero sincera: ¿quién podrá frenar este vendaval español? El noruego llega con buena moral tras vencer a un clasificado monegasco en tres sets. Pronóstico: victoria para Alcaraz en dos sets ajustados; aunque cuidado con ese tie-break fantasma que sorprendió a Rinderknech.

