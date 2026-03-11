Joao Fonseca: «Tengo el nivel para llegar a Alcaraz y Sinner»

Joao Fonseca, el talentoso brasileño de solo 19 años, ha dejado huella en Indian Wells 2026.

Su juego potente desde el fondo de la pista le permitió superar a Tommy Paul con un contundente 6-2 y 6-3 bajo las luces del estadio 1.

Con este triunfo, logro su primer acceso a la cuarta ronda en un Masters 1000, donde se midió contra Jannik Sinner este 10 de marzo.

Si el enfrentamiento del martes en el BNP Paribas Open es un adelanto de lo que está por venir entre el Jannik Sinner de 24 años y el Joao Fonseca de 19 años, es posible que acabemos de presenciar el nacimiento de la próxima gran rivalidad épica del ATP Tour.

El muy esperado primer duelo entre las jóvenes estrellas cumplió con creces las enormes expectativas ante un público abarrotado en horario estelar. En dos sets vibrantes llenos de potencia, Sinner se impuso en los momentos decisivos para avanzar a su tercer cuarto de final en Indian Wells.

En una victoria por 7-6(6), 7-6(4), Sinner salvó tres bolas de set en el tie-break del primer parcial y luego dejó atrás su fallo al no cerrar el partido desde el 5-2 en el segundo. El italiano finalmente selló el triunfo con un arreón tardío en el tie-break del segundo set, marcando el primer punto en lo que promete ser una cautivadora rivalidad Lexus ATP Head2Head durante años.

«Joao es un jugador increíble, un talento brutal, muy potente desde ambos lados. Sirvió muy bien», declaró Sinner tras la ajustada victoria. «Sentí que intentar ser lo más agresivo posible fue la clave. Bajé un poco la intensidad al final del segundo set, pero él jugó un tenis impresionante ahí fuera. La atmósfera ha sido increíble, así que estoy muy contento con el partido de hoy.»

RETADOR

«Tengo la calidad necesaria para competir con Alcaraz y Sinner. Estoy en la senda correcta», afirmó el número 35 del mundo, quien, aunque defiende puntos de 2025, está amortiguando caídas en el ranking gracias a esta actuación destacada.

El 9 de marzo fue un día lleno de sorpresas.

Carlos Alcaraz tuvo que luchar para vencer a Arthur Rinderknech en un partido lleno de remontadas, lamentándose por enfrentarse a rivales «como Federer en cada ronda». Por su parte, Novak Djokovic demostró su resiliencia al superar a Kovacevic, mientras que Frances Tiafoe y Alexander Zverev avanzaron tras intensos encuentros. En cuanto a Fonseca, este mostró una notable fortaleza mental al salvar dos puntos de partido ante Karen Khachanov en la ronda anterior, a pesar de lidiar con una reciente lesión dorsal que había complicado su inicio de temporada.

Octavos de Indian Wells: el cuadro tras la locura

Con el torneo californiano acercándose a su fase decisiva el 10 de marzo de 2026, el panorama es incierto. Alcaraz se enfrenta a rivales difíciles mientras busca un nuevo título, y Sinner, tetracampeón de Grand Slam, defiende su poderío en la pista. En medio de todo esto, Fonseca emerge como el nuevo crack mundial, con victorias clave que lo podrían catapultar al top 30 si logra superar al italiano.

Los octavos destacados en individuales masculinos son los siguientes:

Partido Hora aproximada (10/03/2026) Favorito según apuestas Joao Fonseca vs Jannik Sinner 19:00 Sinner 1.25 / Fonseca 4.00 Carlos Alcaraz vs Ganador previo Pendiente Alcaraz 1.30 Novak Djokovic vs Jack Draper Mañana Djokovic 1.15 Alexander Zverev vs Frances Tiafoe 19:00 Zverev 1.50 Felix Auger-Aliassime vs Arthur Fils 19:00 Auger 1.80

Las cuotas reflejan el favoritismo hacia los grandes nombres del tenis, pero hay una oportunidad tentadora para los apostadores valientes con las cuotas multiplicadas por cuatro para Fonseca ante Sinner. El brasileño ha acumulado nada menos que 32 winners frente a Paul, cimentando su amenaza con una potencia impresionante desde la línea de fondo y golpes cortos letales. Cuatro aspectos clave para sorprender: un servicio agresivo, presión constante al restar, variedad en los drops y serenidad durante los tiebreaks.

Nacido el 21 de agosto de 2006 en Río de Janeiro, Fonseca mide 1,88 m y pesa 81 kg. Diestro por naturaleza, hizo su debut profesional en 2024 y se coronó campeón del Next Gen ATP Finals ese mismo año, además de llevarse títulos en Buenos Aires y Basilea en 2025, cerrando esa temporada en el puesto número 24 del ATP. Este año ha tenido un inicio complicado con un balance de 1-3 en singles, pero ahora Indian Wells revitaliza sus aspiraciones tras una lesión que lo había limitado anteriormente. Sus seguidores son apasionados y globales; crean atmósferas electrizantes incluso cuando solo hay diez brasileños entre el público.

El escepticismo no está ausente: ¿podrá asegurar los puntos del Phoenix Challenger de 2025 así como avanzar más allá aquí? Si no logra vencer a Sinner podría perder terreno valioso; sin embargo, su energía y madurez –»la consistencia marca la diferencia entre estar entre los top 50 o los top 20″– sugieren que tiene lo necesario para escalar posiciones rápidamente. Aunque reconoce que tanto Alcaraz como Sinner dominan casi todos los torneos importantes, Fonseca considera esto como un privilegio más que como una presión adicional. En Las Vegas ganó un shootout exhibición contra Ruud y también contra Paul, utilizando sus premios sabiamente sin dejarse seducir por los casinos –»soy joven; prefiero ahorrar».

Sus rivales lo observan con atención. A pesar de que Sinner llega invicto tras sus recientes participaciones en Masters, Fonseca tiene claro que puede dar pelea; incluso ha logrado rallys impresionantes resolviendo intercambios largos con drops precisos. Si Alcaraz avanza podría cruzarse después con él; aunque las predicciones apuntan a una victoria para Sinner en tres sets ajustados (6-4, 4-6, 7-5), es probable que Fonseca logre robarle un set y fortalecer así su moral competitiva. Con un toque irónico: si el chico carioca logra agotar al italiano utilizando sus drops efectivos, Indian Wells recordará al «Fonseca que casi forma parte del trío real».

10 curiosidades sobre Joao Fonseca : Nació en 2006, coincidiendo con el año debutante de Alcaraz . Se llevó el título del Next Gen ATP Finals en 2024 con solo 18 años. Los aficionados brasileños logran convertirlo en local sin importar la pista. Durante Vegas 2026 venció a Casper Ruud en un tiebreak exprés. Salva puntos de partido respirando profundamente –su mantra personal. Acumuló nada menos que 32 winners desde la línea base frente a Paul: pura potencia para sus apenas19 años. La lesión dorsal sufrida este año lo frenó temporalmente; sin embargo, Indian Wells lo ha revitalizado. La «consistencia» es su obsesión si busca ser parte del top20. Prefiere competiciones rápidas: «un paréntesis breve pero glorioso». Aspira a estar entre los cinco mejores y ganar Slams: «Acostumbrarme a las grandes ruedas de prensa».

Fonseca no es solo una promesa; ya está llamando a la puerta del estrellato.