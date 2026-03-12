Alcaraz se impone a Casper Ruud y avanza a cuartos en Indian Wells

Carlos Alcaraz no dejó lugar a dudas en su enfrentamiento contra Casper Ruud durante los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells.

El español, que ocupa el primer puesto del ranking mundial, tardó solo 1 hora y 30 minutos en sellar su victoria con un marcador de 6-1 y 7-6(2), destacando un tiebreak arrollador en la segunda manga.

Con tres quiebres en el primer set y una derecha que alcanzó los 178 km/h, dejó al noruego sin opciones. Este triunfo suma ya 15 victorias consecutivas en pista dura para Alcaraz esta temporada, manteniendo un impresionante récord de 15-0 en este año.

Ahora tendrá que lidiar con Jack Draper.

El defensor del título logró una victoria histórica al derrotar a Novak Djokovic en un partido épico de octavos de final que se extendió por más de dos horas y media.

El británico remontó tras perder el primer set 4-6, se impuso en el segundo 6-4 y selló el triunfo en un tiebreak cardíaco del tercero 7-6(5), consiguiendo así su primer triunfo en su carrera ante el serbio de 38 años.

El encuentro estuvo lleno de momentos espectaculares, como un rally de 26 golpes que dejó a Djokovic tirado en la pista, y mostró el temple y la calidad de Draper —recién recuperado de una lesión en el brazo— para seguir avanzando en su defensa del título con garra y precisión. Una derrota dolorosa para el GOAT, pero un paso gigante para el futuro del tenis británico.

LA PELEA CON CASPER

El español celebró su actuación con la energía que lo caracteriza: «Mi primer set fue incontestable, estoy feliz de haber sacado el partido adelante».

Aunque Ruud, clasificado como número 13 del mundo, mostró resistencia en el segundo set, Alcaraz no cedió ni un solo punto de break a lo largo del encuentro. Este triunfo eleva su balance particular contra el noruego a 6-1, evocando momentos memorables como la final del US Open de 2022.

Indian Wells, donde Alcaraz se coronó campeón en 2023 y 2024, se le ha escapado desde las semifinales de 2025 ante Jack Draper.

Ahora, este jueves 12 de marzo de 2026, se medirá ante Cameron Norrie en cuartos: el británico, situado en el puesto 29 del ranking, ha llegado sin perder sets y viene de una contundente victoria por 6-4, 6-2 sobre Rinky Hijikata. En su historial se refleja un balance favorable para Carlitos con un 5-3; sin embargo, Norrie se llevó la última batalla en París.

La jornada en Indian Wells no giró únicamente alrededor de Alcaraz.

El estadounidense Learner Tien, clasificado como el número 25 del mundo, dio la sorpresa al derrotar a Alejandro Davidovich en un emocionante partido que terminó con un marcador de 4-6, 6-1, 7-6(4). A pesar de que el malagueño dispuso de dos bolas para cerrar el partido a su favor, el joven estadounidense supo reponerse en el tiebreak.

Por otro lado, Roberto Bautista fue eliminado en segunda ronda por el defensor del título Jack Draper, quien ganó por 3-6, 6-3, 6-2. En cuanto al cuadro femenino, las españolas Paula Badosa, Cristina Bucsa y Jessica Bouzas fueron eliminadas prematuramente. Así las cosas, Alcaraz queda como el único representante español vivo en individuales masculinos.

Cómo queda el cuadro de cuartos en Indian Wells

El torneo avanza con paso firme hacia las semifinales. A continuación se detallan los emparejamientos confirmados para este jueves:

Partido Favoritos y notas Alcaraz vs Norrie Español lidera el H2H con un registro de 5-3; Norrie aún no ha cedido sets. Pronóstico: victoria cómoda para Carlitos, aunque hay que tener cuidado con el británico. Learner Tien vs Ganador previo Tien es la revelación del día y busca seguir avanzando. Otros destacados: Draper (defensor del título) y posibles duelos emocionantes. Cuadro superior despejado para Alcaraz si logra avanzar.

Alcaraz llega a esta fase con dos títulos ya conquistados este año (US Open y Doha) y persigue su tercera corona. Sus remontadas épicas frente a rivales como Rinderknech (6-7, 6-3, 6-2) o ante Djokovic en Australia son prueba de su resiliencia. ¿Podrá Norrie detener esta máquina imparable? Las casas de apuestas colocan al español como favorito a 1.25; sin embargo, hay tentaciones como más de 21.5 juegos considerando la posibilidad de un tiebreak hoy. No obstante, hay escepticismo: si bien Ruud no tuvo su mejor día ayer, Norrie sí está mostrando buen nivel; así que no será un paseo fácil.

En dobles también hay acción: Marcel Granollers y Paula Badosa siguen adelante. La evolución física de Alcaraz es impresionante; ha pasado de lidiar con lesiones a convertirse en un dominador absoluto. El mercado ATP observa al murciano como una figura indiscutible que influye notablemente tanto en patrocinios como en la audiencia global. Desde una perspectiva táctica: su derecha potente y movilidad desconciertan incluso a defensores sólidos como Ruud. ¿Estamos ante una historia épica que escribir en este desierto? Todo parece indicar que sí, aunque ya sabemos que el tenis puede ser caprichoso.

Curiosidades sobre Alcaraz y el duelo : Es el único jugador top-1 invicto en este año (15-0), acumulando rachas memorables. Su derecha alcanzó los 178 km/h contra Ruud: la más rápida del torneo hasta ahora. Ha ganado Indian Wells dos veces consecutivas; busca completar un triplete tras sus victorias anteriores. Enfrentará a Norrie nuevamente tras perder ante él en París hace unos meses. Ruud es hasta ahora el único jugador que ha conseguido vencer a Carlitos en las ATP Finals del pasado año; sin embargo, ayer fue una clara demostración.

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El desierto espera más espectáculo por parte de este fenómeno español.