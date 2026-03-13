Medvedev elimina a Draper con bronca y se enfrenta a Alcaraz en semifinales del Indian Wells

El desierto de Indian Wells ha sido escenario, este 13 de marzo de 2026, de un apasionante episodio tenístico que quedará grabado en la memoria de los aficionados.

Daniil Medvedev logró avanzar a las semifinales tras derrotar al británico Jack Draper con un marcador de 6-1 y 7-5. El encuentro estuvo marcado por una decisión arbitral polémica que provocó un clamoroso abucheo del público y dejó al defensor del título con un sabor amargo.

Draper, que había conseguido una victoria memorable ante Novak Djokovic en una agotadora tercera ronda (4-6, 6-4, 7-6), aspiraba a revalidar su título, pero un gesto inesperado durante el segundo set le jugó una mala pasada.

El momento crítico se dio cuando el marcador reflejaba 5-5 y 0-15 en el undécimo juego.

Tras devolver una bola, Draper levantó los brazos en un acto reflejo, y el punto continuó con tres golpes más hasta que Medvedev cometió un error al fallar la red.

El ruso solicitó la revisión de vídeo y los jueces decidieron otorgarle el punto por distracción, lo que le permitió tomar ventaja crucial en ese instante.

«Si realmente le molestó, vale, pero siempre jugamos así y no fue tan distractor», protestó Draper ante el árbitro entre los pitos del público. Medvedev, conocido por generar controversias, aprovechó ese break y selló su victoria en sets corridos, mostrando su agresividad desde Dubái y acumulando un impresionante 9-1 en aces contra sus oponentes anteriores.

Draper, lleno de energía tras su remontada ante Djokovic, su ídolo desde la infancia, reconoció: «No estoy jugando como quisiera, pero he ganado con determinación». A sus 24 años y tras estar ocho meses sin competir por lesión, su performance fue admirada por Tim Henman, quien lo calificó como «increíble», resaltando su fortaleza mental durante el tiebreak donde «tomó el control del partido». Sin embargo, frente a Medvedev, quien no ha cedido sets durante todo el torneo, la resistencia física y la frialdad del ruso fueron determinantes. En sus enfrentamientos previos: 2-0 a favor del moscovita, incluyendo un duelo en Roma 2025.

Mientras tanto, en la otra parte del cuadro, Carlos Alcaraz arrasó a Cameron Norrie en un partido disputado durante el segundo turno nocturno, después de las 3:00 hora peninsular española.

“Me cuesta mucho su estilo”, dijo Alcaraz sobre Norrie en su entrevista en la cancha.

“Cada vez que juego contra él, siempre me resulta muy difícil. Es un poco confuso su estilo, su derecha liftada que es súper alta. Y luego el revés es muy plano y muy bajo. A veces es complicado jugar contra él. Estoy encontrando el golpe perfecto. Jugué bien. Jugué con solidez. Jugué agresivo cuando pude. Estoy contento de jugar a este nivel”.

El murciano sigue imparable tras haber vapuleado a Casper Ruud (6-1, 7-5) y ahora se prepara para medirse ante Medvedev en semifinales. Norrie, quien había eliminado a Rinky Hijikata (6-4, 6-2), contaba con tres victorias sobre Carlitos en los últimos once meses –incluida París Bercy– y se sentía moralmente favorito: «Soy complicado; él tiene problemas con eso, pero tendré que correr mucho». Alcaraz, sereno y letal con sus drops perfectos que incluso provocaron sonrisas en Norrie, promete venganza: «Es difícil para mí; hemos tenido batallas intensas», admitió el español.

La otra semifinal enfrentará a Jannik Sinner contra Alexander Zverev, ambos tras haber cosechado victorias en cuartos: Sinner remontó ante Learner Tien mientras que Zverev hizo lo propio frente a Arthur Fils. El italiano llega como un verdadero rodillo; el alemán alcanzará aquí su primera semifinal.

Cuotas de apuestas para las semis (13 marzo 2026)

Las casas de apuestas ya han emitido sus pronósticos:

Partido Favorito Cuota victoria Cuota alternativa Medvedev vs Alcaraz Alcaraz 1.65 Medvedev 2.25 Sinner vs Zverev Sinner 1.45 Zverev 2.75

Las expectativas son cautelosas: se anticipa que Alcaraz superará a Medvedev en tres sets intensos; sin embargo, hay que estar atentos si el ruso decide repetir sus trucos arbitrales. Por su parte, se espera que Sinner derrote a Zverev aunque este último podría alargar la contienda si logra servir como lo ha hecho hasta ahora. Draper se marcha con la cabeza alta; no obstante, ¿qué pasaría si esa decisión arbitral le afecta en su futuro? El tenis es así de caprichoso.

Curiosidades : Medvedev , siempre envuelto en polémicas: ya había expresado sus quejas sobre las reglas antes del partido. A pesar de haber disputado solo seis partidos tras su lesión, Draper logró vencer a Djokovic por primera vez. En un safari rodeado de hipopótamos y rinocerontes, Norrie hizo una propuesta matrimonial. La obsesión por el golf de Alcaraz , ¿será una distracción o simplemente una forma perfecta de relajarse? Indian Wells 2026 marca el primer Masters 1000 donde se utiliza vídeo-revisión para decisiones sobre impedimentos.

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El espectáculo sigue adelante con unas semifinales que prometen ser ardientes bajo el sol californiano.