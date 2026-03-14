Cómo, cuándo y dónde ver por TV las semifinales de Indian Wells: Alcaraz vs Medvedev y Sinner vs Zvered

Carlos Alcaraz llega a las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells 2026 con una confianza arrolladora.

El tenista español, oriundo de El Palmar, ha logrado un impresionante balance de 16 victorias consecutivas sin perder en esta temporada, tras alzarse con los trofeos del Open de Australia y el ATP 500 de Doha.

Su oponente en esta decisiva ronda será Daniil Medvedev, quien también presenta un estado físico excepcional, acumulando ocho triunfos seguidos y despachando al actual campeón Jack Draper con claridad (6-1 y 7-5).

El encuentro entre ambos tenistas está programado para esta noche del sábado 14 de marzo a partir de las 23:00 horas españolas en la pista central del Indian Wells Tennis Center. En la otra semifinal, Jannik Sinner y Alexander Zverev se disputarán el otro puesto en la final desde las 21:30 horas.

Ambos partidos podrán seguirse a través de Movistar+, que cuenta con los derechos exclusivos para España, ofreciendo la cobertura a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Para quienes prefieran el formato radiofónico, varias emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE ofrecerán la retransmisión gratuita.

El historial entre Alcaraz y Medvedev está claramente inclinado hacia el murciano, quien tiene una ventaja en el cara a cara con un registro de 6-2. Es notable que dos de estas victorias se produjeron precisamente en las finales de Indian Wells en 2023 y 2024, donde el español se llevó dos de sus tres títulos en este prestigioso torneo. Sin embargo, no hay que subestimar a Medvedev: su última victoria sobre Alcaraz fue en las semifinales del US Open 2023 y su actual racha demuestra que ha recuperado su mejor versión. Además, al moscovita le sienta bien la superficie rápida del desierto californiano, que potencia su estilo defensivo y su capacidad para contraatacar.

En cuanto a las apuestas, los expertos consideran a Alcaraz como favorito para hacerse con su tercer título en Indian Wells. Su dominio histórico sobre Medvedev, sumado a esa impresionante racha de 16-0 y un porcentaje elevado de victorias en pistas rápidas al aire libre (79% en doscientos partidos), lo colocan como el principal candidato. Sin embargo, la forma actual del ruso y su experiencia en estas superficies hacen que el duelo sea más reñido de lo que dictan las estadísticas. Las casas de apuestas lo ven como claro favorito, aunque Medvedev ofrece cuotas atractivas para aquellos que busquen una sorpresa.

En el otro lado del cuadro, Sinner y Zverev protagonizan un enfrentamiento entre los números dos y cuatro del ranking mundial. El italiano parte como ligero favorito, aunque el alemán ha demostrado ser un adversario complicado para cualquier jugador en torneos importantes. El ganador de esta semifinal se medirá ante el triunfador del Alcaraz-Medvedev en una final que promete ser apasionante, especialmente si el murciano logra continuar con su racha invicta y se posiciona para luchar por su tercer título californiano.

Curiosidades sobre los protagonistas: