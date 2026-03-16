Sinner conquista Indian Wells ante Medvedev en una épica final sin breaks: 7-6 / 7-6

Jannik Sinner se consagró este domingo en el desierto californiano al conseguir una victoria de infarto frente a Daniil Medvedev, poniendo fin al resurgimiento del ruso, que había eliminado a Carlos Alcaraz en las semifinales.

El italiano, actual número dos del mundo, levantó su primer trofeo en Indian Wells sin perder un solo set durante todo el torneo, un hito que lo eleva al estrellato de la pista dura.

El enfrentamiento se resolvió en 1 hora y 55 minutos y fue un verdadero espectáculo de solidez: no hubo ni un solo break de servicio.

Ambos sets se decidieron en el tiebreak, donde Sinner se mostró imparable con su saque, ganando 43 de los 47 puntos disputados. En el primer set, logró remontar un 4-5 adverso gracias a un revés que dejó a Medvedev sin respuesta y un ace contundente.

El segundo set tuvo tintes épicos: tras comenzar el desempate con un 0-4 en contra, el jugador de San Candido encadenó siete puntos consecutivos, como si la energía del estadio Indian Wells Tennis Garden le hubiera insuflado una dosis extra de adrenalina. «Seguí creyendo y empujando», comentó el campeón con esa calma que desconcierta a sus oponentes.

Por su parte, Medvedev, undécimo en el ranking y reciente campeón en Dubái, llegó al partido con una racha de nueve victorias consecutivas. Entre ellas estaba la sorpresiva eliminación de Alcaraz, quien había comenzado la temporada con 16 triunfos. Aunque el ruso logró salvar dos breaks en el primer set y dominó brevemente el segundo tiebreak, su intento por recuperar la forma después de un mal año 2025 chocó contra la muralla italiana. Esta es la tercera final que pierde aquí, habiendo caído ante Alcaraz en las ediciones de 2023 y 2024. A partir del lunes ascenderá al top 10, pero con ese gesto que dice «casi lo logré».

Con solo 24 años, Sinner completa el grand slam de Masters 1.000 en pista dura: Indian Wells, Miami, Canadá, Cincinnati, Shanghái y París-Bercy. Se convierte así en uno de los pocos junto a Djokovic y Federer en alcanzar este logro. Este triunfo representa su primer título de 2026 después de haber tenido tropiezos en Australia (semifinales) y Doha (cuartos). Además, suma su segundo Masters consecutivo sin perder un set, emulando hazañas memorables. Su racha en pista dura es casi sobrenatural: acumula 28 victorias en sus últimos 30 partidos. ¿El secreto? Un saque impecable, un ritmo asfixiante y una mentalidad forjada tras la sanción por clostebol que lo apartó tres meses.

El camino impecable de Sinner

No cedió sets a lo largo del torneo; un dominio que recuerda a los grandes del tenis. Su historial en Indian Wells es impresionante: acumula 11 victorias y solo tres derrotas desde 2021, habiendo alcanzado las semifinales en las ediciones de 2023 y 2024. Este triunfo lo iguala como uno de los más jóvenes en conquistar Grand Slams sobre pista dura y todos los Masters correspondientes. Alcaraz, su eterno rival (5-2), vio cómo Medvedev le abría el camino hacia este éxito; sin embargo, el italiano no dejó escapar la oportunidad.

En cuanto al cuadro femenino, también brilló Aryna Sabalenka, quien logró remontar ante Elena Rybakina con parciales de 3-6, 6-3 y 7-6(8/6) para hacerse con su primer título en Indian Wells tras salvar un match point. La número uno del mundo continúa cobrando cuentas pendientes.

Antecedentes y pronóstico: ¿rey indiscutible?

Con este triunfo inicial de año nuevo para él tras una temporada anterior irregular debido a la sanción, Sinner comienza 2026 con paso firme. Su evolución tanto física como táctica lo convierte casi en imbatible sobre superficies rápidas: logró un impresionante porcentaje del 94,6% de victorias durante el pasado año. Aunque Medvedev parece renacer tras sus éxitos recientes, se enfrenta siempre a adversidades como esta final perdida. ¿Cuál será su próximo objetivo? Miami podría ser el escenario donde intente sumar su séptimo Masters duro –una meta ambiciosa– según las casas de apuestas (1.50), aunque con Alcaraz acechando desde cerca; el circuito promete emociones intensas. Hay quienes son escépticos: nadie logra dominar eternamente; ni siquiera lo hizo Federer sin enfrentar contratiempos.

Al finalizar el encuentro, Sinner dedicó su victoria a su equipo: «Llegamos temprano; ahora este trofeo es especial». Mientras tanto, Medvedev, cabizbajo tras la derrota reflexionó sobre lo exigente que es este deporte: «El tenis te necesita», le comentó Sinner entre risas amargas; un toque irónico considerando que salvó sets pero no pudo evitar la derrota.