Miami: Alcaraz machaca al brasileño Fonseca, la nueva gran promesa del tenis mundial

Tras ser derrotado por Alcaraz en la segunda ronda del Miami Open 202, y habiendo perdido previamente ante Jannik Sinner en Indian Wells (en dos tiebreaks muy ajustados: 7-6(6), 7-6(4)), comparó a los dos dominadores del circuito actual.

Fonseca ha repetido en varias ocasiones que la consistencia y el nivel de ambos es «insane» (locura o impresionante), colocándolos en un escalón superior al resto del top 10.

Sobre Sinner : lo describió como un « robot perfecto «, destacando su consistencia implacable y su nivel casi inhumano en todos los aspectos del juego.

: lo describió como un « «, destacando su consistencia implacable y su nivel casi inhumano en todos los aspectos del juego. Sobre Alcaraz: afirmó que «tiene todos los golpes» y que es «difícil entender su tenis«, refiriéndose a su variedad, creatividad y capacidad para adaptarse y sorprender en cualquier situación.

Carlos Alcaraz no dejó lugar a dudas este viernes 20 de marzo de 2026 en el Hard Rock Stadium.

Ante un público entusiasta, el murciano de 22 años desmanteló al prometedor Joao Fonseca en un encuentro que prometía emoción, pero que terminó siendo una clara demostración del número uno mundial.

El resultado, 6-4 y 6-4 en 1 hora y 35 minutos, refleja un dominio absoluto: rompió el saque del brasileño en los momentos clave de ambos sets y mantuvo su servicio intacto, salvando tres bolas de rotura con gran maestría.

Desde el tercer juego del primer set, el español tomó la iniciativa rompiendo el servicio del carioca de 19 años, que ocupa el puesto 39 en el ranking ATP.

Fonseca, que había dado la cara ante Jannik Sinner en Indian Wells (donde perdió en dos tiebreaks por 7-6, 7-6), luchó con determinación pero se encontró con un Alcaraz que mostró su agresividad y versatilidad. «Sé lo talentoso que es Joao, por eso me concentré en cada punto», comentó el campeón del Australian Open 2026, donde hizo historia al completar el Grand Slam a los 22 años, convirtiéndose en el más joven en lograrlo.

En la crónica detallada de la exhibición en Miami, se resalta cómo el pupilo de Samuel López alternó ritmos y abrumó al rival con sus potentes derechas, consideradas este año como las mejores del circuito según datos ATP.

Antecedentes de un duelo generacional

Fonseca se presenta como la nueva estrella suramericana. Actual número uno de Brasil y ex líder júnior mundial, hizo su debut profesional ganando torneos como Buenos Aires y Basilea el año pasado. Aunque su espalda le ha dado problemas al inicio de este 2026, en Miami logró superar al húngaro Fabian Marozsan (6-4, 3-6, 6-2) para enfrentarse al líder del ranking. Ya había tenido un primer encuentro con Alcaraz en una exhibición en diciembre (derrota por 7-5, 2-6, 10-8), pero esta vez lo que estaba en juego eran puntos. El brasileño, entrenado por Guilherme Teixeira, aspira a igualar su mejor actuación en este torneo: alcanzar la tercera ronda como lo hizo en 2025.

Por su parte, Alcaraz está viviendo un año 2026 espectacular. Antes de este partido llevaba un balance invicto de 13 victorias en otros tantos encuentros ATP Tour (12-0 al inicio de temporada), con títulos ya cosechados en Doha y Australian Open. Busca redimirse en Miami tras caer en las semifinales de Indian Wells ante Daniil Medvedev y haber sido eliminado en segunda ronda el año pasado por David Goffin. Campeón aquí en 2022 y siendo el más joven en la historia del torneo, ha llegado a finales en 12 de sus últimos 14 torneos, logrando la victoria en nueve ocasiones. Su ranking actual: 13.550 puntos, con una ventaja considerable de 2.800 sobre Sinner.

La pista dura del Sunshine Double (Indian Wells-Miami) se adapta perfectamente a su estilo completo: devolución precisa, derechas tops entre las mejores del circuito y una mentalidad inquebrantable. Aunque Fonseca golpea la pelota con fuerza, le falta experiencia ante rivales consagrados. Alcaraz lo mantuvo bajo control, evitando que el brasileño impusiera su ritmo como había hecho contra Sinner días atrás.

Pronóstico: Korda como nuevo reto

Este sábado 21 de marzo, Alcaraz se enfrenta a la tercera ronda contra Sebastian Korda (número 36), quien aplastó a Camilo Ugo Carabelli con un contundente 6-0, 6-3. El balance entre ambos es favorable para el español con un marcador de 4-1; sin embargo, Korda puede ser una trampa peligrosa jugando como local. Las casas de apuestas sitúan a Alcaraz como claro favorito (1.20 frente a 4.50), aunque las lluvias han causado retrasos que podrían afectar su rendimiento físico. El murciano ya suma puntos extra respecto a su actuación anterior , consolidando aún más su dominio.

Aunque Fonseca sale algo tocado tras esta derrota, también crecido por haber jugado consecutivamente contra los números uno y dos mundiales; una experiencia invaluable. Como bien dijo Alcaraz, «A mí me destrozó Nadal con un contundente 6-1, 6-2 cuando cumplí18 años; pero eso me ayudó a mejorar». Con esa derecha devastadora que posee, ¿podrá Fonseca convertirse pronto en un top ten? No sería ninguna sorpresa; aunque hoy fue Alcaraz quien le dio una lección clara: el número uno no regala sets ni sueños.

Curiosidades sobre el duelo y protagonistas : Alcaraz , a sus jóvenes 22 años, es ahora quien ostenta el récord como el más joven que ha completado un Grand Slam. En señal de respeto hacia él, Fonseca cedió el sorteo cara/cruz a Alcaraz , recibiendo aplausos al final. El partido comenzó más tarde debido a las lluvias; tuvo lugar después del encuentro entre Gauff-Cocciaretto . Hasta ahora, Alcaraz ha ganado todos sus partidos (13/13) contra jóvenes promesas durante su trayectoria ATP. Con solo19 años, Fonseca ya había desafiado a Sinner , llegando incluso a tener bolas de set durante su encuentro en Indian Wells.

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Con esta victoria rotunda avanza Alcaraz por Miami mientras que Fonseca, aunque tocado por la derrota, deja entrever una amenaza latente para mañana.