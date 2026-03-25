Landaluce remonta ante Korda, venga a Alcaraz y va por el Top 100 en Miami

Martín Landaluce ha protagonizado uno de los momentos más emocionantes del tenis español en esta temporada.

El madrileño, con solo 20 años, ha conseguido lo que parecía inalcanzable hace apenas una semana: eliminar a Sebastian Korda en un duelo que se extendió casi dos horas y media (2-6, 7-6(6), 6-4).

Con este triunfo, Landaluce avanza a los cuartos de final del Miami Open, convirtiéndose en el primer jugador nacido en 2006 que logra llegar tan lejos en un torneo Masters 1000.

La victoria, sellada tras salvar una bola de partido con un golpe lleno de inspiración, trasciende lo meramente deportivo: es una clara señal de que el tenis español tiene un nuevo referente.

Lo asombroso de esta semana en Miami no radica únicamente en que Landaluce haya derrotado a Korda, quien hace poco más de 48 horas había dejado boquiabierto al mundo al vencer al número uno mundial, Carlos Alcaraz.

Lo realmente impresionante es cómo este joven ha llegado hasta aquí, comenzando como un completo desconocido en el circuito profesional.

Con tan solo dos victorias ATP previas a esta semana, Landaluce ha tejido una historia de remontadas y actuaciones sobresalientes que han dejado a todos atónitos.

Tras superar la fase de clasificación, ha derrotado consecutivamente a Marcos Giron, Luciano Darderi y Karen Khachanov, mostrando una fortaleza mental y un juego que contradicen su ranking inicial.

La nueva promesa del tenis español

Martín Landaluce Rodríguez, un jugador que mide 1,93 metros, representa la nueva ola de talentos españoles. Nacido en Madrid y estudiante de Administración de Empresas (ADE), ha logrado equilibrar sus estudios con una carrera deportiva que despega con fuerza.

Su palmarés junior es impresionante: campeón del US Open Júnior en 2022, alcanzó el número uno mundial en la clasificación juvenil en febrero de 2023, consolidándose como uno de los prospectos más prometedores del circuito internacional.

Formado en la Academia Rafa Nadal by Movistar bajo la dirección de Esteban Carril y Óscar Burrieza, Landaluce ha heredado ese espíritu combativo que caracteriza a los grandes campeones españoles.

«Todos los españoles tienen ese espíritu luchador: Ferrero, Ferrer, Nadal, Carlitos…», afirmó el madrileño después de su victoria ante Korda, reconociendo el legado de una generación que ha dejado huella en el tenis mundial.

Su estilo se distingue por una versatilidad poco habitual para su edad, con un revés sólido y una inteligencia táctica que sus entrenadores elogian constantemente.

En su último partido contra Khachanov, Landaluce mostró su potencial con 25 ganadores y ganó el 78% de los puntos con su primer servicio; cifras que reflejan un nivel muy superior al esperado para alguien con su corta experiencia profesional.

Hacia el top-100 y más allá

La carrera de Landaluce durante 2025 y lo que llevamos de 2026 ha sido un ascenso constante. Tras conquistar el Challenger de Orleans en Francia y alcanzar las semifinales en Olbia, logró superar la fase clasificatoria del Australian Open y llegó a la segunda ronda del Cincinnati Masters 1000.

Su primer título ATP Challenger llegó en 2024, seguido por otro en 2025; estos logros le permitieron alcanzar un ranking personal hasta el número 110 en octubre pasado.

Sin embargo, lo vivido esta semana en Miami representa un salto cualitativo diferente. Con su desempeño actual en Florida, Landaluce está destinado a escalar notablemente posiciones en el ranking mundial, acercándose al top-100 que parecía inalcanzable hace unos meses.

Lo más relevante de su juego es lo que sus entrenadores llaman su «equilibrio mental». En un deporte donde muchas semanas terminan con derrotas, Landaluce posee una habilidad casi mágica para reiniciar emocionalmente; al día siguiente se presenta como si nada hubiera sucedido.

Esta madurez mental, poco común entre jugadores tan jóvenes, le permite mantener la concentración tanto en partidos menores como en torneos Masters 1000. Esa constancia actitudinal es precisamente lo que le distingue frente a otros talentos jóvenes que se desaniman ante los primeros contratiempos.

Cuartos de final y el desafío de Lehecka

Ahora Landaluce se enfrentará a Jiri Lehecka en los cuartos de final del Miami Open. Este rival representa un nuevo desafío significativo; el checo es un jugador consolidado dentro del top-20 mundial y cuenta con experiencia suficiente para no perdonar errores. Sin embargo, después de lo demostrado esta semana en el Hard Rock Stadium, el madrileño llega con la confianza renovada tras haber superado rivales más experimentados.

La historia reciente de Landaluce no solo refleja su individualidad sino también cómo España sigue produciendo talentos excepcionales. Mientras Alcaraz toma unos días para descansar antes del inicio de la temporada sobre tierra batida —donde deberá defender numerosos puntos— surge esta nueva promesa dispuesta a mantener vivo el nivel competitivo español durante los próximos años.

Su habilidad para jugar bajo presión fue evidente cuando salvó esa bola decisiva ante Korda con un golpe magistral justo cuando más lo necesitaba; esto nos deja entrever que estamos ante un futuro nombre destacado dentro del circuito profesional.