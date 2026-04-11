Cómo, cuándo y dónde ver por TV el Alcaraz vs Vacherot de la semifinal del Masters de Montecarlo

Carlos Alcaraz llega este sábado a las semifinales del Masters de Montecarlo con 16 victorias consecutivas en tierra batida, un balance invicto en el torneo y la posibilidad de sumar su victoria número 300 en el circuito profesional. Todo apunta a que debería ser el favorito indiscutible.

El problema es que enfrente tiene a Valentin Vacherot. Y Vacherot juega en casa.

El ídolo que nadie esperaba

El tenista monegasco de 27 años y ranking 23 del mundo se ha convertido en la revelación del torneo y en el personaje del que todo Montecarlo habla. Es el primer jugador de su país en llegar a las semifinales de este Masters 1000, un hito histórico que la pequeña nación mediterránea lleva décadas esperando. El Monte Carlo Country Club lleva días vibrando con cada punto suyo.

Para llegar hasta aquí, Vacherot ha derribado a dos jugadores del top-10 y ha acumulado casi diez horas de juego sobre la pista en cuatro partidos. En su último encuentro ante Alex de Minaur, salvó 14 de 17 puntos de break en un partido que requirió una resistencia física y mental extraordinaria. No es un accidente que esté en semifinales. Es merecido.

El entrenador que hay detrás de este momento es su hermanastro Benjamin Balleret, extenista profesional que conoce cada rincón del Country Club y que ha construido el juego de Vacherot sobre una base sólida: potencia desde el fondo, defensa de hierro y una capacidad para alargar los puntos que desespera a los rivales. Ya demostró de qué es capaz cuando ganó el Masters de Shanghai 2025 en una final que tuvo un componente casi novelesco: su rival era su primo Arthur Rinderknech.

A fun exchange at the end of a fun match 😊 Carlos Alcaraz defeats Bublik 6-3 6-0 to collect his 300th career win and reach the semi-finals!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/Da8e3y9wP1 — happy Tennis (@happy_tennise) April 11, 2026

Alcaraz llega arrollador

El número uno del mundo no ha dado señales de debilidad en este torneo. Ayer despachó a Alexander Bublik con un marcador de 6-3 y 6-0 que incluye un parcial de diez juegos consecutivos. Un recital de tenis que llegó después de un inicio algo titubeante y que confirmó lo que ya se sabe: cuando Alcaraz entra en modo concentración en tierra batida, es prácticamente imbatible.

Su racha en Montecarlo es impresionante. Invicto en sus ocho participaciones previas en el torneo, con una sola derrota en su debut en 2023 que llegó antes de que empezara realmente a dominar la tierra. Las casas de apuestas le dan un 75% de posibilidades de victoria y una cuota de 1.25. Vacherot cotiza a 4.00.

Pero Alcaraz sabe mejor que nadie que los números no juegan los partidos. Y que en Montecarlo, este sábado, será el villano.

El partido más difícil de ganar aunque se gane

Hay semifinales que se juegan con la cabeza tanto como con las piernas. Esta es una de ellas. Vacherot tendrá el apoyo total de las gradas, una presión que convierte cada error del español en un rugido colectivo y cada punto del local en una celebración desproporcionada. Gestionar ese ambiente, mantener la concentración cuando el público silba y la tierra parece inclinada hacia el otro lado de la red, es exactamente el tipo de adversidad que Alcaraz ha aprendido a manejar.

El murciano ha jugado antes en pistas hostiles. Ha ganado antes siendo el malo de la película. Y tiene 22 años y una madurez competitiva que no corresponde a su edad.

El partido está programado para no antes de las 15:30 horas, después de la primera semifinal entre Jannik Sinner y Alexander Zverev, que comienza a las 13:30.

La otra semifinal y la final soñada

Sinner llega a su semifinal contra Zverev con buenas sensaciones después de dejar atrás a Felix Auger-Aliassime. El alemán, por su parte, ganó en tres sets a Joao Fonseca en un partido que requirió un esfuerzo considerable. Los pronósticos apuntan a una victoria italiana, lo que abriría la puerta a la final que los aficionados al tenis llevan meses esperando: Alcaraz contra Sinner en la arcilla de Montecarlo.

Para que eso ocurra, primero hay que pasar por Vacherot. Y Vacherot, en su casa, con su público y con casi diez horas de polvo rojo en las piernas, no va a ponérselo fácil.

La semifinal más incómoda del torneo empieza a las 15:30. Conviene verla.

Los partidos pueden seguirse en España a través de Movistar Deportes y Vamos, y online mediante ATP TV, Tennis TV y DAZN.

Horarios y cómo seguir los partidos

La jornada semifinal comienza con otro emocionante cruce:

13:30 horas : Jannik Sinner se enfrenta a Alexander Zverev . El italiano, que dejó atrás a Felix Auger-Aliassime , se medirá contra el alemán, quien ganó su partido ante Joao Fonseca en tres sets (7-5, 6-7, 6-3).

: se enfrenta a . El italiano, que dejó atrás a , se medirá contra el alemán, quien ganó su partido ante en tres sets (7-5, 6-7, 6-3). No antes de las 15:30 horas: Carlos Alcaraz vs Valentin Vacherot.

¿Dónde verlo por TV? En España, Movistar Deportes y Vamos ofrecerán una cobertura completa del Masters de Montecarlo, incluyendo las semifinales y la final. También se podrá seguir online mediante ATP TV, Tennis TV y plataformas como DAZN para acceder a los mejores momentos al instante. Fuera de España, Tennis Channel o Sky Sports son opciones según la región.