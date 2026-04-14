Tenis: El número 1 del mundo se decide entre Alcaraz y Sinner en el Conde de Godó

Carlos Alcaraz llega al Trofeo Conde de Godó 2026 con la resaca de una final perdida. En Montecarlo, Jannik Sinner lo superó con un 7-6 y 6-3 que dejó al murciano con cara de pocos amigos y con la certeza de que el italiano no regala nada. Ahora, en la pista Rafa Nadal del Real Club de Tenis Barcelona-1899, empieza de cero. El rival de hoy, el finlandés Otto Virtanen, número 130 del mundo, es el primer peldaño de una escalera que Alcaraz necesita subir entera.

Toda ella. Porque ganar el Godó es la única forma de recuperar el número uno del ranking mundial que Sinner le arrebató después de 22 semanas de dominio español. Cualquier tropiezo y el italiano consolida su reinado desde la distancia, sin jugar en Barcelona.

El partido comienza no antes de las 16:00 horas, como tercer turno de la sesión vespertina. Se puede seguir en abierto por Teledeporte y RTVE Play, y también en Movistar+ y Esport 3.

La deuda con Barcelona y con el número uno

Alcaraz tiene una relación especial con este torneo. Ganó el Godó en 2022 con solo 18 años, convirtiéndose en el campeón más joven desde que Rafael Nadal lo ganara en 2005. Lo repitió en 2023. Pero el año pasado la final se le escapó ante Holger Rune con una actuación que no estuvo a la altura de lo que él mismo se exige.

Defiende 330 puntos y llega con un nuevo entrenador, Samuel López, que está introduciendo ajustes tácticos para mejorar la consistencia sobre tierra batida, uno de los puntos que la final de Montecarlo dejó en evidencia. Los errores no forzados fueron demasiados para quien aspira a dominar el circuito. La bola pesada de Barcelona, diferente a la de Montecarlo, puede ayudarle.

«La rivalidad con Sinner es emocionante y me motiva a recuperar el número uno aquí», dijo antes del partido. No es retórica. Es una declaración de intenciones de quien sabe que este torneo tiene un peso específico que va más allá de los puntos del ranking.

Virtanen: nadie regala sets en arcilla

El finlandés Otto Virtanen tiene 22 años y se clasificó desde la ronda previa. Es el primer jugador de su país en entrar al cuadro principal del Godó desde Jarkko Nieminen en 2008. No tiene enfrentamientos previos con Alcaraz en el circuito ATP y, sobre el papel, es un rival asequible para el nivel del español.

Pero en tenis, como en tantas cosas, el papel aguanta todo. Virtanen sirve fuerte, juega sin presión y no tiene nada que perder. En arcilla, esa combinación puede producir sorpresas. El pronóstico es una victoria de Alcaraz en sets corridos, pero el camino empieza aquí y los primeros partidos después de una final perdida tienen su propia psicología.

Si avanza, en octavos esperará al ganador del duelo entre Tomas Machac y Sebastián Báez. Y si el calendario es benévolo, podría aparecer en cuartos algún rival local como Jaume Munar, que ayer ganó su partido de primera ronda.

Las grandes rivalidades que hicieron grande este deporte

Lo que Alcaraz y Sinner están construyendo tiene un nombre que los aficionados al tenis conocen bien: rivalidad generacional. Esas que elevan el nivel del deporte, que llenan estadios y que se recuerdan décadas después.

El tenis tiene un catálogo extraordinario de duelos que marcaron épocas. Jimmy Connors y John McEnroe representaron en los años ochenta dos formas opuestas de entender el juego y la competición: la intensidad rabiosa del primero frente a la genialidad irritable del segundo. Se enfrentaron 34 veces. El tenis nunca había tenido tanto espectáculo dentro y fuera de la pista.

Ivan Lendl y McEnroe protagonizaron otra de las grandes batallas de esa era. El checo metódico, frío y físicamente superior contra el estadounidense más talentoso de su generación. Lendl ganó la guerra, con cuatro finales del Abierto de Francia entre sus victorias más recordadas. Pero McEnroe ganó los momentos que la gente todavía cuenta.

Boris Becker y Stefan Edberg se repartieron el dominio del tenis durante la segunda mitad de los ochenta y principios de los noventa con una elegancia y un respeto mutuo que los convirtieron en el modelo de cómo puede ser una rivalidad sin veneno. Seis finales de Wimbledon entre los dos en menos de una década. El servicio volcánico de Becker contra el juego de red sublime de Edberg.

Pero la rivalidad que cambió el tenis para siempre fue la de Pete Sampras y Andre Agassi. Dos visiones del mundo enfrentadas en la pista: el austero campeón de Wimbledon, sin ostentación ni discurso, contra el showman de Las Vegas que convirtió el tenis en cultura popular. Se enfrentaron 34 veces. Sampras ganó 20. Pero Agassi ganó el corazón de una generación que no había visto tenis antes.

Y luego llegaron Federer, Nadal y Djokovic. Los tres juntos redefinieron lo que era posible en un deporte individual. Federer y Nadal en Wimbledon 2008: cinco horas, dos sets de ventaja para el suizo, remontada del español, oscuridad cayendo sobre la hierba inglesa y un desenlace que muchos consideran el mejor partido de la historia del tenis. Federer llorando en el vestuario. Nadal consolándolo. Una imagen que resume todo lo que puede dar este deporte.

Djokovic entró en esa conversación y la complicó. Ganó más grandes que ninguno de los dos. Perdió menos que nadie. Y construyó su leyenda siendo el menos querido de los tres, lo que dice mucho sobre cómo funciona la narrativa deportiva.

Lo que Alcaraz y Sinner pueden ser

Alcaraz tiene 22 años. Sinner tiene 24. Llevan dos años repartiéndose los grandes títulos con una regularidad que empieza a recordar a aquellas épocas gloriosas. El español gana con destellos de genio que dejan sin palabras. El italiano gana con una solidez que desespera a los rivales porque nunca baja del nivel que se ha fijado.

«Nos respetamos mucho fuera de las pistas; no compartimos cenas ni comidas, pero hay admiración mutua», dijo Alcaraz. Es la descripción exacta de lo que fue Federer-Nadal durante años: respeto real, distancia natural, competencia feroz cuando llegaba el momento.

Doce grandes títulos entre los dos en los últimos tres años. Y la sensación de que esto no ha hecho más que empezar.

El RCT Barcelona ha acogido diecisiete ediciones ganadas por españoles. Alcaraz busca hoy el primer paso hacia la tercera. Sinner observa desde casa, sin jugar, esperando a ver si el murciano da el paso que le permitiría reclamar la corona que perdió en Montecarlo.

Barcelona siempre ha sido buena para Alcaraz. Y Alcaraz necesita que Barcelona vuelva a serlo.